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Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»

24 марта 2022 17:33
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Новости Беларуси. Пришло время не задаваться вопросом – чего не хватает, а где результат. Именно он 24 марта чаще других и звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко выслушал все мнения и поделился своим, как главы государства, как спортсмена и как обычного белорусского болельщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова продолжит.

Не только у министра, но и у каждого из специалистов, которые озвучивали сегодня свое видение, Президент спрашивал одно и тоже: чего не хватает? Учитывая, сколько государство уже сделало, остаются лишь такие ответы на этот вопрос.

Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну так что вам еще не хватает? Какая там нужна площадка? Я «Раубичи» хорошо знаю – пешком там исходил. Бери и заготавливай. Если вы думаете, что мы вам построим там какую-то площадку за миллиарды долларов или рублей, так этого не будет – нет этих денег.

Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»-4

Александр Гагиев, руководитель белорусской делегации на зимних Олимпийских играх в Пекине, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Вы знаете, нельзя заехать. Мы с одной стороны только подъезжаем туда. А чтобы можно было со всех сторон подъезжать к этой площадке, к этой куче снега.

Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»-7

Александр Лукашенко:
Сделайте ему второй подъезд, Николай Геннадьевич. Поезжайте туда и сделайте второй подъезд, чтобы можно было заехать самосвалом, или задним ходом, или передним.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Александр Гагиев # Николай Снопков # Фотофакт

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