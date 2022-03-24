Александр Лукашенко про Раубичи: «Ну так что вам ещё не хватает? Какая там нужна площадка?»

Новости Беларуси. Пришло время не задаваться вопросом – чего не хватает, а где результат. Именно он 24 марта чаще других и звучал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко выслушал все мнения и поделился своим, как главы государства, как спортсмена и как обычного белорусского болельщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова продолжит.

Не только у министра, но и у каждого из специалистов, которые озвучивали сегодня свое видение, Президент спрашивал одно и тоже: чего не хватает? Учитывая, сколько государство уже сделало, остаются лишь такие ответы на этот вопрос.