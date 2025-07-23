Карнаухов: Зеленский и Запад говорят на языке древних времен, а мы пытаемся с ними на образованном

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим политическую ситуацию вокруг Беларуси и России и взаимоотношения с Трампом. В эфире политолог и ведущий на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов.

Сергей Карнаухов, политолог и ведущий на «Соловьев LIVE»:

Исходя из этого, они разговаривают с нами на совершенно другом языке. Это язык даже не средневековья. Вы просто послушайте, что говорит нам Стармер, тот же Макрон, Зеленский... Вот на каком языке говорит с нами Зеленский? Он общается с нами на языке древних времен, когда были угрозы, когда шли военные походы, когда друг друга убивали.

И мы пытаемся, в этой связи главный вопрос, мы пытаемся с ними беседовать на высоком, образованном, дипломатическом языке. Это наша главная ошибка. Технократы, которые пришли к власти, пришли нас с вами убить. Это первый тезис, который мы должны понять. Они ничего больше не собираются с нами делать. И пока мы живы, они будут делать все, чтобы мы погибли. Мы это должны понять.

Когда нам говорят о том, что мы готовы умиротворить конфликт в Украине, вы должны выполнить условия, мы должны это интерпретировать только одним образом: нас пытаются обмануть в момент, когда нас за руку взяли и ведут к расстрельной яме. Чем больше мы с ними говорим, тем ближе к расстрельной яме мы приближаемся. Если мы продолжим говорить, как в ходе Минских соглашений, нас приведут к этой яме и расстреляют. Нас все равно убьют.

Мы вообще должны прекратить, первое, слушать язык лжи и людей, которые давно оторвались от цивилизации, и должны наконец-то понять, что единственный язык, который им будет понятен с нашей стороны, – это удар булавой по голове.