Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам также сегодня очень важно определиться, как развивать спорт и олимпийское движение в новых реалиях, в условиях враждебного отношения к Беларуси и России со стороны разного рода функционеров, в том числе Международного олимпийского комитета. Вы это прекрасно знаете. Но есть нам с нашим уровнем где выступать, в международных соревнованиях, и с кем соревноваться. Если бы это норвежцев отстранили от участия в лыжных гонках или биатлоне, ну беда, потому что это верх. А мы еще там находимся. Давайте побьем наших братьев старших, давайте у россиян выиграем все соревнования. Мы же в одной лодке сегодня. Но еще вопрос. А чего вы ждете, в какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения? Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах, чтобы это звучало и спортсмены видели, что вы готовы их защищать.

«При чем здесь давление?» Лукашенко жестко разобрал выступление белорусских спортсменов на ОИ. Читайте здесь.