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Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить»

24 марта 2022 17:03
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Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, во все колокола бить»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам также сегодня очень важно определиться, как развивать спорт и олимпийское движение в новых реалиях, в условиях враждебного отношения к Беларуси и России со стороны разного рода функционеров, в том числе Международного олимпийского комитета. Вы это прекрасно знаете. Но есть нам с нашим уровнем где выступать, в международных соревнованиях, и с кем соревноваться. Если бы это норвежцев отстранили от участия в лыжных гонках или биатлоне, ну беда, потому что это верх. А мы еще там находимся. Давайте побьем наших братьев старших, давайте у россиян выиграем все соревнования. Мы же в одной лодке сегодня. Но еще вопрос. А чего вы ждете, в какие международные суды вы обратились, чтобы опротестовать эти решения? Особенно паралимпийское движение. Наши ребята-инвалиды перед кем провинились? Тишина. А вы должны гвалтом кричать, везде во все колокола бить, в том числе в международных судах, чтобы это звучало и спортсмены видели, что вы готовы их защищать.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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