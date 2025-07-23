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«Металлург» обыграл «Гомель» в товарищеском матче

23 июля 2025 18:40
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Команды хоккейной Экстралиги продолжают активно готовиться к новому сезону. Свою игровую форму коллективы проверяют в товарищеских матчах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» обыграл «Гомель» в товарищеском матче-1

Сегодня, 23 июля, в Гомеле местный клуб принимал жлобинский «Металлург». Дружины показали плотную борьбу. Первую шайбу удалось забросить только на 19-ой минуте. Гостей вперед вывел Иван Мурашов. За несколько секунд до ухода на перерыв Игорь Козячий упрочил преимущество «сталеваров». Заключительная треть прошла на равных – сначала за «рысей» отличился Максим Войтович, на что у «волков» нашелся довольно быстрый ответ. Андрей Геращенко установил окончательные цифры на табло – 3:1 в пользу «Металлурга». Кроме того, по договоренности команд прошли овертайм и серия буллитов. Там также были сильнее хоккеисты из Жлобина.

# Хоккей Беларуси

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