«Металлург» обыграл «Гомель» в товарищеском матче

Сегодня, 23 июля, в Гомеле местный клуб принимал жлобинский «Металлург». Дружины показали плотную борьбу. Первую шайбу удалось забросить только на 19-ой минуте. Гостей вперед вывел Иван Мурашов. За несколько секунд до ухода на перерыв Игорь Козячий упрочил преимущество «сталеваров». Заключительная треть прошла на равных – сначала за «рысей» отличился Максим Войтович, на что у «волков» нашелся довольно быстрый ответ. Андрей Геращенко установил окончательные цифры на табло – 3:1 в пользу «Металлурга». Кроме того, по договоренности команд прошли овертайм и серия буллитов. Там также были сильнее хоккеисты из Жлобина.