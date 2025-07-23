Живая легенда Минского подполья! Минчанка Тамара Юрлова отметила 100-летний юбилей

100-летний юбилей отметила минчанка Тамара Юрлова – свидетель войны и живая легенда Минского подполья. Ее судьба – это не просто воспоминания о прошлом, а большой опыт, память и традиции, которые героиня передает будущим поколениям. После войны Тамара Даниловна посвятила себя работе в гидрометеослужбе и на Белорусской железной дороге, воспитала сына и внуков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К поздравлениям присоединился и наш корреспондент Михаил Ракутин.

Минчанка Тамара Даниловна Юрлова отметила свой 100-летний юбилей в кругу близких и почетных гостей. Ее жизнь – это история сопротивления и стойкости. В годы Великой Отечественной войны она, будучи подростком, помогала подпольщикам в оккупированном Минске, рискуя жизнью. Ее семья чудом избежала расстрела, скрываясь в лесах, а их дом стал конспиративной квартирой для партизан.

Тамара Юрлова:

Сестра моя старшая, я младшая, она беременная осталась. И она родила ребенка маленького, маленький сыночек был. А муж у нее был военный юрист, и он не успел, и мы так остались здесь при оккупации. Воспоминания Тамары Юрловой – живая летопись войны. Брат сражался в партизанском отряде, а семья, скрываясь от карателей, встретила Победу в землянках под Марьиной Горкой. Старшая сестра, работая у оккупантов, добывала бланки документов для подполья, которые Тамара выносила, пряча в пеленках племянника.

Только в Центральном районе Минска 15 столетних долгожителей, пятеро из которых отметили юбилей в 2025 году. Им оказывается адресная помощь. Для жителей, достигших 95 лет, предусмотрены единовременные выплаты от администрации Центрального района, а также ежемесячные выплаты, установленные решением Мингорсовета.