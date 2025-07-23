25 июля в Минске стартует международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

Официальная тренировка для гостей назначена на 24 июля, а хозяйки турнира уже начали выходить на соревновательный ковер, чтобы внести последние коррективы в свои программы. Национальная команда Беларуси будет представлена полным составом, включая лидеров – прошлогоднюю победительницу Алину Горносько и призера Анастасию Салос. Всего борьба развернется в четырех возрастных группах.

Любовь Черкашина, главный судья соревнований:

«Хрустальная роза» – это очень запоминающиеся турниры, очень значимые для нас, для проводящей стороны. Каждый год мы стараемся сделать максимум, чтобы это была и красивая картинка, и чтобы это было очень удобно и комфортно для гимнасток, чтобы их мы увидели самые лучшие стороны. Конечно, я думаю, что после окончания соревнований я очень надеюсь и, в принципе, уверена, что все участники будут того же мнения, что и я сейчас. Есть ощущение, что конкуренция будет от мала до велика, поэтому в любой поток, который придет зритель посмотреть, он увидит, что гимнастки действительно борются и показывают очень классную и красивую гимнастику.

Для зрителей организаторы приготовили также много интересного. Ожидается приезд мировых звезд – двукратной олимпийской чемпионки, российской гимнастки Евгении Канаевой, легендарного хореографа Валентина Елизарьева. Соревнования во Дворце художественной гимнастики будут проходить с утра и до вечера с 25 по 27 июля, вход свободный.