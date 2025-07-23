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На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка

23 июля 2025 18:26
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В Партизанском районе столицы дали старт районной молодежной стройке. Студенческие отряды приступили к работе на территории Минского городского наркологического центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка-2

Площадь здания более пяти тысяч квадратных метров. Открыть объект планируют до конца года. На площадке молодые люди будут помогать строителям. Это внутренняя отделка помещений, уборка бытового мусора и благоустройство территорий. Задействовано 20 юношей и девушек из колледжей и университетов Партизанского района.

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка-4

Никита Катющенко, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:
Присоединиться к студотряду я решил, чтобы заработать какую-то копейку и посмотреть, что вообще люди делают на стройке, расширить свой кругозор. В месяц я планирую заработать 1 200 рублей.

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка-6

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Еще минимум 10 тысяч ребят мы готовы принять. Чтобы присоединиться к студенческим отрядом, можно обратиться в территориальный комитет, в первичную организацию БРСМ, к нам, в минскую городскую организацию. Мы всех примем, трудоустроим и найдем место по специальности. 

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:
Студенческие отряды активно принимают участие в различных видах работ на территории Партизанского района. На сегодня в студенческих отрядах отработали 1 675 ребят, что составляет 75 % от плановых цифр. Думаю, мы на этом не остановимся и будем наращивать. Потому что спрос у молодых ребят в работе есть, а мы его поддержим. 

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка-8

В Минске с начала года в студотрядах трудоустроено рекордное количество человек – 13,5 тысячи бойцов. Самые популярные отряды – сервисные. Ребята также трудятся на железной дороге, в пунктах общественного питания и подсобными рабочими.

# Молодежь Беларуси # Учреждения здравоохранения # Николай Поляков

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