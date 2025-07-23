На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка

Площадь здания более пяти тысяч квадратных метров. Открыть объект планируют до конца года. На площадке молодые люди будут помогать строителям. Это внутренняя отделка помещений, уборка бытового мусора и благоустройство территорий. Задействовано 20 юношей и девушек из колледжей и университетов Партизанского района.

Никита Катющенко, учащийся Минского государственного энергетического колледжа: Присоединиться к студотряду я решил, чтобы заработать какую-то копейку и посмотреть, что вообще люди делают на стройке, расширить свой кругозор. В месяц я планирую заработать 1 200 рублей.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Еще минимум 10 тысяч ребят мы готовы принять. Чтобы присоединиться к студенческим отрядом, можно обратиться в территориальный комитет, в первичную организацию БРСМ, к нам, в минскую городскую организацию. Мы всех примем, трудоустроим и найдем место по специальности.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:

Студенческие отряды активно принимают участие в различных видах работ на территории Партизанского района. На сегодня в студенческих отрядах отработали 1 675 ребят, что составляет 75 % от плановых цифр. Думаю, мы на этом не остановимся и будем наращивать. Потому что спрос у молодых ребят в работе есть, а мы его поддержим.