Гигин: если какой-то чиновник в силу своих скрываемых убеждений будет так себя вести, придут и за ним

Вадим Гигин, политолог: Мы знаем, как пытались срывать автопробеги. Мы все помним, мы все знаем, поэтому будете вы получать сутки. Если, не дай бог, где-то вылезете, вы получите достойный отпор. Мы знаем все места, где вы собираетесь. И знайте, туда придет не только Григорий Азаренок, таких людей уже множество. Вот этот гражданский патруль, который я называю патрулем Азаренка и Гладкой, но этот гражданский патруль, он будет всегда. Не будет вам покоя на белорусской земле, мы этого не допустим, мы не хотим, чтобы у нас было повторение Украины, и не будет этого.

Григорий Азаренок, СТВ:

В подтверждение, завершая эту тему, в Telegram-канале ГУБОП появилась информация, там, как обычно: блеяние, извинения. Весь в наколках, там и про русский военный корабль, и какая-то страшная борода неухоженная, свастики, какие-то бандеры, какие-то змагарские герои и так далее. Но, самое главное, в ГУБОП о нем сообщил тоже рядовой минчанин, представитель нашего гражданского класса.

Вадим Гигин:

Я таких случаев знаю сотни. А теперь давайте, кстати, а как они себя вели? Какая-нибудь «Наша Ніўка»? Помню как в Пружанах, в местном доме культуры, организовали «Русскую ночь», посвященную русской культуре. Звонили в исполком. Вспомним, как всякие урбанисты звонили в министерство, требовали убрать ту или иную книгу с продажи. То есть им было можно, а сейчас что-то не так? Вы хотели белорусское гражданское общество? Оно зародилось, оно развивается, оно набирает силу. И я хочу сказать всем чиновникам, которые позволяют выступать якобы артистам, которые украшали бэчебэшными флагами свои аватарки. Придем и за вами в кабинеты. Никто нигде не отсидится. Если какой-то чиновник по глупости или в силу своих скрываемых убеждений будет так себя вести, придут и за ним. В хорошем смысле, он просто не должен сидеть в чиновничьем кабинете. У нас много в Беларуси работы, у нас очень много чего нужно еще сделать. Нам не хватает рабочих рук. И если человек не понимает, что можно, а чего нельзя, наверное, он должен заниматься другой работой.

Григорий Азаренок:

Блестяще. Мне кажется, я хочу порекомендовать змагарам последние пять минут речи Вадима Францовича. Вы просто должны сесть и записать себе, законспектировать. И каждый день учить и читать, и молиться на ночь, как Дездемона.

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