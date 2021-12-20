Гендиректор СТВ: мы несём ответственность за свои слова. Telegram-каналы – нет

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Недоверие к интернету, в принципе, связано с тем, что Telegram-каналы во многим формируют повестку негативную и прежде всего фальшивую. И этот один Telegram-канал или один редактор, какой бы он ни был, потом формирует ее на разных пластах. И может иметь несколько Telegram-каналов. И люди понимают, что и здесь написали вроде плохо, и здесь плохо.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

В связи с тем, что доверие разного рода источникам связана с Telegram-каналами, которые формируются иногда как мнение отдельного человека, за которое неплохо заплачено. Поэтому пришлось и законодательство менять. Кирилл Казаков:

Условно говоря, 10 Telegram-каналов одинаково плохо написать не могут. Оказывается, что это одно и то же.