Гендиректор СТВ: мы несём ответственность за свои слова. Telegram-каналы – нет
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Недоверие к интернету, в принципе, связано с тем, что Telegram-каналы во многим формируют повестку негативную и прежде всего фальшивую. И этот один Telegram-канал или один редактор, какой бы он ни был, потом формирует ее на разных пластах. И может иметь несколько Telegram-каналов. И люди понимают, что и здесь написали вроде плохо, и здесь плохо.
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
В связи с тем, что доверие разного рода источникам связана с Telegram-каналами, которые формируются иногда как мнение отдельного человека, за которое неплохо заплачено. Поэтому пришлось и законодательство менять.
Кирилл Казаков:
Условно говоря, 10 Telegram-каналов одинаково плохо написать не могут. Оказывается, что это одно и то же.
Алена Сырова, СТВ:
Плюс-минус одними и теми же словами. То есть это купленные вещи.
Светлана Винокурова:
Хотела бы обратить внимание на тех, кто пользуется. В принципе, уровень доверия новостным вещам достаточно высокий. Конечно, телевидение наше превосходит по уровню доверия Telegram-каналы. Но тем не менее это достаточно высокого доверия источник информации.
Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе (здесь подробности).
Кирилл Казаков:
Мы несем ответственность за слова. Telegram-каналы этого не несут.
Алена Сырова:
Мне кажется, белорусы сами за последний год и за последнее время стали более ответственными, более избирательными в том, откуда они черпают информацию. И ковидная ситуация сподвигла к тому, чтобы мы все-таки несли ответственность за свои поступки и за свои жизни.
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