Новости по тегу #Социологический опрос

По запросу на более тесные связи Пекин в результатах социсследования оказался сразу за Москвой.
Общественно‑политические тренды: в Минске презентовали финальную третью часть масштабного социологического исследования.
Схожую позицию респонденты заняли также, отвечая на аналогичный вопрос по Литве и Латвии.
Данные показывают: подавляющее большинство жителей страны – почти 60 % – оценивают положительно. При этом лишь каждый пятый говорит об идеальной скорости передачи данных, а большинство опрошенных все-таки отмечает мелкие и редкие сбои, но называют их не критичными.
Очередная часть исследования касается актуальных вопросов международной и внутренней повестки.
Как показал опрос, в топе позиций, которые больше всего волнуют белорусов, – вопросы мира и безопасности (55,1%), инфляции и цен (41,1%), а также уровня оплаты труда (37,7%).
67,4% респондентов чувствуют себя в безопасности как пешеходы на тротуарах с учетом движения велосипедов, электросамокатов и других современных мобильных средств передвижения. Противоположной точки зрения придерживаются 29% опрошенных.
В классических магазинах большинство респондентов в первую очередь предпочитают покупать следующие товары: 95,1% – продукты питания и напитки, 77,8% – косметику, предметы гигиены и бытовую химию, 70,3% в них покупает одежду, обувь, аксессуары и украшения, 67,9% – бытовую технику и гаджеты.
Большинство респондентов (59,4%) в целом положительно оценивают качество мобильного интернета: из них 18,7% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает, а еще 40,7% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно
«Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе населения страны на достоверную и качественную информацию».
Согласно полученным данным, 57,4% опрошенных используют интернет-ресурсы, 52,3% предпочитают телевидение, 48,4% обращаются к социальным сетям и мессенджерам, 44,1% выбрали личное общение, 17,5% – прессу, 13,3% – общение с коллегами, 9,9% – радио.
Подавляющее большинство граждан – 92,6% –полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами независимо от существующих между ними противоречий.
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