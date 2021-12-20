Дату проведения референдума ещё не объявили, но 40% опрошенных белорусов уже готовы туда прийти. О чём это говорит?

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Григорьевич, скажите, пожалуйста, одним из вопросов этого исследования была готовность пойти на референдум. Я уже несколько раз в этой студии говорил, что до конца не понимаю тех людей, которые выступают против. Потому что голосование будет какое? Либо оставить эту Конституцию, либо получить новую. По сути, человек, который выбирает для себя , что он пойдет голосовать, скорее всего проголосует за. Сколько таких людей? Алена Сырова, СТВ:

36,6 %. Кирилл Казаков:

Грубо говоря, около 40 % – это те люди, которые для себя уже приняли решение, что пойдут на референдум. Как белорусы относятся к смертной казни и нужен ли нам референдум по Конституции? Мысливец о социсследовании – подробности далее.

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:

Да. И очень значительная категория «скорее, да» – это уже более 60 %, на фоне того, что мы еще его не объявили, дату не определили и СМИ об этом громко не говорят. Предновогодние хлопоты, Рождество, другие заботы, но вместе с тем понимание и ясность есть. Кирилл Казаков:

Если, условно говоря, эту строчку про референдум заменить президентскими выборами, то скорее всего это понимание того, что за Президента большое количество людей. Это далеко не те 3 %, о которых нам говорили. Сергей Мусиенко:

Это рейтинг доверия главе государства, по сути. Кирилл Казаков:

Андрей Иванович, это похоже на то, что люди идут на забастовку, о чем нам говорят уже который раз?

Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:

Я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Первое – проведение такого масштабного социологического исследования очень важно именно в преддверии одного из важнейших общественно-политических событий нашей страны не только за последние 5-10 лет, но значительно большего периода времени. И то, что мы сегодня видим, что главе государства очень большой процент населения доверяет, говорит о том, что тот запрос, который мы видели чуть более года назад у населения на перемены, полностью находит отражение. Президент сказал: вы хотите перемен – мы их сделаем. Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе – читайте здесь.