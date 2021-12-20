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«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?

20 декабря 2021 17:35
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Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти и повышение престижа рабочих специальностей. В Академии управления при Президенте 20 декабря открылась научно-практическая конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?-1

Несколько десятков экспертов обсуждают актуальные проблемы социальной политики и идеологии. С докладами выступают как ученые, так и практики из разных отраслей. В их числе и журналисты. Особое внимание – недопущению искажения исторических фактов и подготовке профессиональных кадров.  

«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?-4

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии при Президенте Беларуси:  
Необходимо, создавая новую национальную систему квалификации, всячески стимулировать развитие рабочих профессий, стимулировать развитие профессионально-технического образования.  

«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?-7

Виктор Чуешов, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
Союз науки, образования и практики является наиболее работоспособным в наши дни. Поэтому в программе конференции представлены ученые, которые занимаются исследованием проблем социальной политики и идеологии. Представлены практики, которые непосредственно занимаются организацией этой работы на местах. Ну и мы, Академия управления – образовательная организация, которая обеспечивает единство теории и практики.  

«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?-10

21 декабря пройдет второй день конференции. По ее итогам выпустят электронный сборник перспективных научных идей.  

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# Государственная политика # общество # Валентина Швайко # Виктор Чуешов # Фотофакт

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