«Союз науки, образования и практики». Как повысить престиж рабочих специальностей?

Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти и повышение престижа рабочих специальностей. В Академии управления при Президенте 20 декабря открылась научно-практическая конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков экспертов обсуждают актуальные проблемы социальной политики и идеологии. С докладами выступают как ученые, так и практики из разных отраслей. В их числе и журналисты. Особое внимание – недопущению искажения исторических фактов и подготовке профессиональных кадров.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии при Президенте Беларуси:

Необходимо, создавая новую национальную систему квалификации, всячески стимулировать развитие рабочих профессий, стимулировать развитие профессионально-технического образования.

Виктор Чуешов, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

Союз науки, образования и практики является наиболее работоспособным в наши дни. Поэтому в программе конференции представлены ученые, которые занимаются исследованием проблем социальной политики и идеологии. Представлены практики, которые непосредственно занимаются организацией этой работы на местах. Ну и мы, Академия управления – образовательная организация, которая обеспечивает единство теории и практики.