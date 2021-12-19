Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе

Новости Беларуси. Что у белорусов на душе? На неделе результатами масштабного исследования поделились социологи. В опросе участвовали более 10 тысяч человек, и это своеобразный рекорд для нашей страны. Но важно не только количество. На вопросы отвечало экономически активное население. То есть те, кто формирует наш общий кошелек. А еще ответы получали из первых уст. Это поможет написать достоверную картину нашего бытия. О результатах этого социсследования поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Николай Мысливец, директор Института социологии НАН, и Светлана Винокурова, доктор философских наук, профессор. Вопросы безопасности начали нас волновать значительно больше, поэтому и к армии высокое доверие Ольга Коршун, СТВ:

Вот что мне было интересно, что Президенту доверяют более 70 % опрошенных. Хотя на протяжении некоторого времени некоторые силы уверяли нас в обратном. Получается, что цифры расходятся.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

Данное социологическое исследование, кстати, имеет уже сравнительный результат, потому что такой же вопрос задавался в исследовании, которое было раньше массово проведено. Надо сказать, на пять с чем-то процентов доверие Президенту выросло.

Ольга Коршун:

Я хочу отметить, в условиях пандемии, миграционного кризиса, давления Запада. Светлана Винокурова:

Да, проблемы в обществе есть, их никто не скрывает. Более того, они появляются. Те же мигранты. Мы в феврале еще не представляли, что можем столкнуться с такой ситуацией. Поэтому рост доверия, и не только Президенту, главе государства, это само собой показательно. Вопросы безопасности начали нас волновать значительно больше. Поэтому и к армии высокое доверие. И, конечно, очень важное место занимают представители государственных органов, государственные служащие и местные органы власти, которые на местах решают проблемы. И, как мы знаем, политика нашего государства ведется таким образом, чтобы основные проблемы решались на местах, те, которые касаются этого масштаба.

Ольга Коршун:

И вот эти результаты говорят о том, что уровень доверия высокий и политика проводится правильно. Светлана Винокурова:

Значит, правильный подбор кадров осуществляется. Есть резерв кадров, есть ротация кадров, люди перемещаются с места на место. Эта политика оправдана.

Всего лишь около 3 % опрошенных позитивно оценивают санкции против Беларуси. О чем это говорит? Ольга Коршун:

Еще одна интересная информация к рассуждению – это отношение к санкциям. Показательно, что всего лишь около 3 % опрошенных позитивно оценивают санкции против нашей страны. Интересно, какой позитив они в этом видят? Но тем не менее большинство – негативно. О чем это говорит?

Светлана Винокурова:

В этом отношении граждане опрошенные (видите, больше половины) понимают, что это проблема определенная, которую, в принципе, успешно решают наше государство и экономика. И мы видим, что экспорт растет, внутренний рынок насыщен продуктами, продовольственная безопасность обеспечивается. Поэтому мы не чувствуем как граждане в большой степени вот этих санкций. Это тоже признак того, что государство находит возможность в рамках этого непростого времени находить пути. Вместе с тем, конечно, есть и вот эти затрудняющиеся ответить. А уж те, кто позитивно оценивает санкции, наверное, руководствуются какими-то другими источниками информации.

Светлана Винокурова:

По вопросу отмены смертной казни. Этот вопрос повторно выносится на референдум. Вы знаете, что при изменении в Конституции этот вопрос был гражданами в свое время решен в отрицательном варианте. И, как мы видим здесь, эта тенденция повторяется. Мы знаем, что европейские ценности, которые предлагает нам коллективный Запад, настаивают на том, что Беларусь придерживается позиции, которая не вписывается в формат западной либеральной экономики и политики. О чем говорит позиция в этом опросе? Беларусь очень серьезно пострадала, в том числе от исторически бывшей политики, в плане того, что Европа в период Великой Отечественной войны нанесла очень серьезный удар. И несмотря на то что в настоящий момент мало сохранилось уже живых свидетелей войны, новые поколения молодых людей, активно задействованных в производстве, молодежи учащейся по-прежнему придерживаются традиций, что при всем том, что жизнь – это высшая ценность человека, это основа всего того, что может делать человек по всем направлениям, все-таки считают, что в условиях, когда человек сознательно… Ведь эта статья применяется в качестве исключительной меры в исключительных случаях, и она не массово применяется. Вот как у нас в метро случилось. Когда сознательно люди ставили эксперименты и погибло столько людей, пострадало, значит человек должен нести наказание самое суровое, соразмерное.

Ольга Коршун:

И я хочу добавить про либерализацию государственной политики по типу стран Европы, отмену смертной казни. В странах Европы нет, но в тех же США, которые нас упрекают в том, что мы нарушаем права человека, смертная казнь проводится. Ну, не во всех Штатах. Светлана Винокурова:

Сейчас пересматривают тоже в плане отмены. И в целом мы знаем, что, конечно, с позиции гуманизма жизнь сохранять человеку нужно. Но с позиции конкретных вещей, которые сегодня происходят в мире, очевидно, остается необходимым применять достаточно жесткую меру в отношении этих вещей. В последнее время на телевидении произошел серьезный поворот в плане качества подачи информации Ольга Коршун:

Вы смотрите телевизор?

Светлана Винокурова:

У меня вызывает радость, как и у вас, еще и то, что мы готовим профессиональные кадры для кино- и телеиндустрии современной. А доверие телевидению тоже зависит от профессионализма тех, кто там работает. И хочу подчеркнуть, что, может, тут не на 100 % доверяют, потому что есть другие источники. Но все-таки, думаю, именно в последнее время, может, даже после августовских событий, на телевидении как средстве массовой информации произошел очень серьезный поворот в плане качества подачи информации. Я думаю, что доверие этой информации зависит от того, насколько профессионально работает телевидение. И приятно думать, что тенденция у нас очень положительная. Хотелось бы, чтобы все это и укреплялось.