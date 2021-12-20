Почему можно доверять социсследованию «Беларусь: мнение о будущем»? Рассказал Андрей Иванец

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, люди, скептически настроенные к власти, говорят: хорошо, вы нам показываете свою социологию, у нас ведь тоже была платформа [платформа признана экстремистской – прим. ред], мы там голосовали, показывали, но вы нам не верите. Почему этому мы можем верить?