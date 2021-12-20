Почему можно доверять социсследованию «Беларусь: мнение о будущем»? Рассказал Андрей Иванец

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, люди, скептически настроенные к власти, говорят: хорошо, вы нам показываете свою социологию, у нас ведь тоже была платформа [платформа признана экстремистской – прим. ред], мы там голосовали, показывали, но вы нам не верите. Почему этому мы можем верить?
Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:
Сегодня, в век развития информационных технологий, очень важно, чтобы получить достоверный результат социологического исследования, использовать абсолютно конкретные, прозрачные методы и методики. И в связи с этим, как было неоднократно показано, те механизмы и программные решения, которые нам предлагали в качестве основы, в том числе и эта платформа, мягко говоря, не соответствуют прозрачности. То, что там находятся боты, нет соответствующих алгоритмов для получения достоверных цифр. А в этой связи, если исследование проводится аккредитованными организациями, а у нас в стране официальные социологические опросы могут проводить только соответствующие структуры, которые имеют аккредитацию на проведение социсследований, мы действительно моем доверять этим цифрам. Мне кажется, это самый важный аргумент.
Читайте также:
Дату проведения референдума еще не объявили, но 40% опрошенных белорусов уже готовы туда прийти. О чем это говорит?
«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов
Почему Беларусь ведет политику здравого смысла и как при помощи антирейтинга преуспевают иностранные президенты?