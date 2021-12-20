Прямой эфир

Почему можно доверять социсследованию «Беларусь: мнение о будущем»? Рассказал Андрей Иванец

20 декабря 2021 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, люди, скептически настроенные к власти, говорят: хорошо, вы нам показываете свою социологию, у нас ведь тоже была платформа [платформа признана экстремистской – прим. ред], мы там голосовали, показывали, но вы нам не верите. Почему этому мы можем верить?  

Почему можно доверять социсследованию «Беларусь: мнение о будущем»? Рассказал Андрей Иванец-1

Андрей Иванец, член-корреспондент НАН Беларуси:  
Сегодня, в век развития информационных технологий, очень важно, чтобы получить достоверный результат социологического исследования, использовать абсолютно конкретные, прозрачные методы и методики. И в связи с этим, как было неоднократно показано, те механизмы и программные решения, которые нам предлагали в качестве основы, в том числе и эта платформа, мягко говоря, не соответствуют прозрачности. То, что там находятся боты, нет соответствующих алгоритмов для получения достоверных цифр. А в этой связи, если исследование проводится аккредитованными организациями, а у нас в стране официальные социологические опросы могут проводить только соответствующие структуры, которые имеют аккредитацию на проведение социсследований, мы действительно моем доверять этим цифрам. Мне кажется, это самый важный аргумент.  

Читайте также:  

Дату проведения референдума еще не объявили, но 40% опрошенных белорусов уже готовы туда прийти. О чем это говорит?  

«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов  

Почему Беларусь ведет политику здравого смысла и как при помощи антирейтинга преуспевают иностранные президенты?  

# Социологический опрос # общество # Кирилл Казаков # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выверенные учебники и пантеон национальных героев. Игорь Марзалюк рассказал, как сохранить историческую память
20 декабря 2021 17:30

Выверенные учебники и пантеон национальных героев. Игорь Марзалюк рассказал, как сохранить историческую память

Вадим Боровик: вы довели сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти
20 декабря 2021 17:28

Вадим Боровик: вы довели сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти

«Серьёзные виды санкций и наказаний». В Совете Республики обсудили проблему наркомании среди детей и молодёжи
20 декабря 2021 17:27

«Серьёзные виды санкций и наказаний». В Совете Республики обсудили проблему наркомании среди детей и молодёжи