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«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов

20 декабря 2021 16:50
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Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Когда Президент выступал на Всебелорусском народном собрании, он сам озвучил ту цифру, что на тот момент армии доверяло чуть больше, чем гражданской власти, в том числе Президенту. Сейчас ситуация изменилась, сейчас Президенту все равно доверяют большее количество людей. Мы можем говорить, что эта почти военная ситуация, которая у нас была в конце 2020 года, сменилась мирной риторикой, за которой после референдума уже возможно построение так называемой новой Беларуси по-государственному?

«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов-1

Вадим Боровик, политолог:
Надо учитывать, что Президент как Главнокомандующий показал, что он действительно Главнокомандующий в час Х. Ведь он встал во главе и силового блока, и гражданского. Здесь понятно, кто в армии Главнокомандующий. Потому что некоторые президенты сели в летательные средства и убыли за границу. И предали тех ребят, мы говорим сейчас об украинском спецподразделении милиции, которые отстаивали национальные интересы и президента своего защищали. С другой стороны, глава государства общался с этими ребятами.

Кирилл Казаков:
Вот данные по доверию. Президенту много доверяют, очень много доверяют без каких-то колебаний. Понятно, что это не 3 %, о которых говорили.

Вадим Боровик:
Тут очень очевидно, почему кто кому доверяет. Они говорили: «Мы до конца с вами, Президент». Поэтому очевидно, что доверие есть. Тут очень все логично. Что отличает Президента Беларуси? Это надо запомнить. Он не боится брать на себя ответственность. Когда многие начинают в шахматы играть, Зеленский любит – он берет своего главу офиса, на него всех собак стравливает, а он хороший, он всем только раздает обещания, которые не выполняет.

Алена Сырова, СТВ:
Поэтому он и возглавил антирейтинг.

Вадим Боровик:
Лукашенко молодец, он говорит: «Я это поручил, давайте не кивайте, это мои люди на местах, они исполняют».

Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе (здесь подробности).

Алена Сырова:
Давайте обратим внимание на цифры по доверию парламенту, Национальному собранию. Мы сейчас говорим о перераспределении полномочий в новой Конституции. Не маловата ли эта цифра?

«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов-4

Вадим Боровик:
Я могу объяснить: Президент, власть, доверие – он себя проявил. Армия – понятно, она спасла страну, и сегодня на нее полагаются во многом с учетом той ситуации на границе. Правоохранительные органы также спасли страну. ВНС здесь более репрезентативный орган, соответственно, вызывает больше доверия с точки зрения наименования. Далее, правительство – у них есть деньги. И где-то вопросы. Понимаете, у нас исполнительная власть имеет средства оперативно решить вопрос. Парламентарии на местах получают больше всех, они не распоряжаются фактически, они на сессии приняли, утвердили бюджет, и все, дальше их денег лишили. И он уже потом ходит по кабинетам, добивается, отстаивает какие-то интересы, но на месте, в этих 110 округах, получают больше всего избранные в этих округах парламентарии. Поскольку парламент в этом контексте, отдельному, конкретно избранному депутату сложнее решить конкретный вопрос. Хотя при желании… Есть примеры, решались достаточно серьезные вопросы нашими депутатами. Надо вспомнить, что в период COVID-19 члены Совета Республики Национального собрания курировали учреждения здравоохранения, детские дома, дома престарелых. Благодаря этому в том числе у нас не было чрезвычайщины в этот период. Роль парламента высокая. Самая главная роль парламента – то, что он очень эффективно взаимодействует с исполнительной властью.

Кирилл Казаков:
Треть опрошенных доверяет парламенту.

Вадим Боровик:
Мы можем оперативно принимать нужные законы, а это очень важно для экономики. Вот такие периоды – коронавирус, угроза на границе и прочее – посмотрите, как мы быстро приняли закон по поводу противодействия санкциям.

Как белорусы относятся к смертной казни и нужен ли нам референдум по Конституции? Мысливец о социсследовании (подробнее здесь).

# Социологический опрос # общество # Кирилл Казаков # Вадим Боровик # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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