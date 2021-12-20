«Он не боится брать на себя ответственность». Вадим Боровик о том, чем Лукашенко отличается от других президентов

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Когда Президент выступал на Всебелорусском народном собрании, он сам озвучил ту цифру, что на тот момент армии доверяло чуть больше, чем гражданской власти, в том числе Президенту. Сейчас ситуация изменилась, сейчас Президенту все равно доверяют большее количество людей. Мы можем говорить, что эта почти военная ситуация, которая у нас была в конце 2020 года, сменилась мирной риторикой, за которой после референдума уже возможно построение так называемой новой Беларуси по-государственному?

Вадим Боровик, политолог:

Надо учитывать, что Президент как Главнокомандующий показал, что он действительно Главнокомандующий в час Х. Ведь он встал во главе и силового блока, и гражданского. Здесь понятно, кто в армии Главнокомандующий. Потому что некоторые президенты сели в летательные средства и убыли за границу. И предали тех ребят, мы говорим сейчас об украинском спецподразделении милиции, которые отстаивали национальные интересы и президента своего защищали. С другой стороны, глава государства общался с этими ребятами. Кирилл Казаков:

Вот данные по доверию. Президенту много доверяют, очень много доверяют без каких-то колебаний. Понятно, что это не 3 %, о которых говорили. Вадим Боровик:

Тут очень очевидно, почему кто кому доверяет. Они говорили: «Мы до конца с вами, Президент». Поэтому очевидно, что доверие есть. Тут очень все логично. Что отличает Президента Беларуси? Это надо запомнить. Он не боится брать на себя ответственность. Когда многие начинают в шахматы играть, Зеленский любит – он берет своего главу офиса, на него всех собак стравливает, а он хороший, он всем только раздает обещания, которые не выполняет. Алена Сырова, СТВ:

Поэтому он и возглавил антирейтинг. Вадим Боровик:

Лукашенко молодец, он говорит: «Я это поручил, давайте не кивайте, это мои люди на местах, они исполняют». Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе (здесь подробности). Алена Сырова:

Давайте обратим внимание на цифры по доверию парламенту, Национальному собранию. Мы сейчас говорим о перераспределении полномочий в новой Конституции. Не маловата ли эта цифра?