Почему Беларусь ведёт политику здравого смысла и как при помощи антирейтинга преуспевают иностранные президенты?

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Алена Сырова, СТВ:

Почему Александр Лукашенко решил сделать публичными эти служебные результаты опроса?

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, никогда не была наша политика непрозрачной. Всегда ставится цель конкретно, открыто разъяснить проблемные аспекты. Здесь хорошая статистика. Зачем ее скрывать? Когда мы говорим о каких-то успехах, на что мы опираемся? На здравый смысл. Вообще, политика современной Беларуси – это политика здравого смысла. Недавно было интервью экс-руководителя офиса Зеленского. Он сказал, к чему приводит политика, которая основана на ситуативных решениях, каких-то рывках в политике. Это очень ущемляет интересы государства. Пример. Они сегодня покупают газ по рыночным ценам на международных рынках. Как можно формировать бюджет, не зная, какая цена у тебя будет на газ? Когда Юлия Тимошенко подписала договор на самых невыгодных условиях, и то они имели конкретную формулу формирования цены на газ. Сегодня цена на газ в Украине выше, чем в Румынии, Молдове. Алена Сырова:

Видно сегодня, во что это выливается. В Украине тоже провели социологическое исследование.

Вадим Боровик:

Если этой зимой будут морозы до -15 °C, то в Украине будет веерное отключение электроэнергии, многие предприятия остановятся и в принципе могут замерзнуть города. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В Украине тоже очень популярны социологические исследования. У них это такое шоу в политике. У Зеленского столько-то процентов, у кого-то столько-то. Но я даже не знаю, каким образом у них это высчитывается. С другой стороны, в украинской политике есть понятие «антирейтинг». Это когда сделать настолько непопулярным президента. Можно было выставить любую фигуру, которая, получая антирейтинг, будет расти и положительно использовать это, чтобы преуспеть. Зеленский, собственно говоря, на этом выехал, и сейчас все говорят: антирейтинг Зеленского – это любая кандидатура, которая будет ему противостоять.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Здесь очень важный момент, который касается того, что мы обсуждаем результаты социологического исследования серьезного, большого. Это пища для размышлений, основа для дальнейших действий. Очень важно понимать, что социология – это мощные мнения, формирующие инструмент. Поэтому вопрос – какой целью мы задаемся? Если мы задаемся целью попытаться разобраться в мнениях людей, выяснить их суждения и оценки, чтобы принимать конструктивные решения, что нужно делать. Если начинать какие-то другие игры, там совсем другая цель – кому это нужно и для чего вообще этим заниматься? Кирилл Казаков:

Это шоу. В Украине социология – это шоу. Вадим Боровик:

В Украине социология – это не наука, не методика. Почему 10 тысяч достаточно? Потому что у них есть методика. Они и с тысячью могут. Есть выборка, есть шаг опроса и прочее. Там же, смотря на кого работает социологическая служба. Они могут любой рейтинг нарисовать.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

Я все-таки не соглашусь, что социология там не наука. Там есть мощные традиции социологические. Я думаю, что нельзя так говорить о коллегах. Это будет неправильно. Наука везде одна. Кстати, то, что мы говорим, что у нас политика здравого смысла, но это не в том смысле, что необходимо игнорировать здравый смысл. Но наука существует именно для активной борьбы со здравым смыслом. Научные данные приподнимают человека над этим здравым смыслом, который, может быть, является основой жизни. Кирилл Казаков:

Я знаю, что это социологическое исследование проводилось прежде всего в трудовых коллективах. Это люди, которые не оторваны от экономики. Это не свободные художники, не ведущие свадеб. Это люди, которые действительно задействованы в экономике.