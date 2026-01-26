Модернизация экономики на инновационной основе! Лукашенко обозначил одну из важнейших задач для страны

Одна из важнейших задач для страны – модернизация экономики на инновационной основе. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров по перспективным направлениям. К дискуссии приглашены более двух десятков человек: в том числе ректоры и профессура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея о создании образовательного центра является одной из мер по подготовке специалистов завтрашнего дня. Также глава государства напомнил о поручении, которое было дано в ходе Послания белорусскому народу и Парламенту: о расширении реализации экспериментальных программ, в том числе в региональных вузах. Так, в БГУ уже начата подобная деятельность, кроме того, активизировалось сотрудничество с зарубежными университетами. Как отметил Президент, у студентов совместные программы востребованы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы научились многое делать, но в основном повторяем то, что уже в мире сделано. Копируем, что-то добавляем свое, а иногда ничего не добавляем. Это естественно – все страны таким образом действуют. Но передовые страны смеют себя называть таковыми, когда они могут производить что-то свое от начала до конца. К сожалению, в этом плане мы похвастаться многими разработками не можем, если говорить откровенно.

Современная жизнь уже невозможна без, как модно сейчас говорить, искусственного интеллекта, беспилотных систем, робототехники, нанобиотехнологий. Движение по основным направлениям мы наметили. И на ВНС приняли программу социально-экономического развития аж на пятилетку. Сосредоточили усилия на обеспечении технологического суверенитета страны, как и во всем мире, создаем новые производства. Они работают автономно, с минимальным участием или даже без участия человека.

Масштабирование подобных высокотехнологичных производств – залог нашего благосостояния в будущем. Но для такой серьезной инновационной трансформации экономики нам нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. И не просто конкурировать, а создавать качественный, конкурентный белорусский продукт – задача номер один для системы высшего образования.