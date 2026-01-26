Лукашенко: сейчас много «трындят» про искусственный интеллект

«Интеллектуальный спецназ» – такая яркая метафора, безусловно, идеально подходит, чтобы сформулировать задачи и подчеркнуть уникальность нового образовательного центра, создание которого обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой площадке предлагается готовить кадры для национальной экономики по самым важным и перспективным направлениям, среди которых, например, авиастроение, цифровые и биотехнологии. Но вопрос пока в том, нужна ли стране принципиально новая образовательная площадка или же обучение по экспериментальным программам можно организовать на базе уже существующих флагманских вузов, подключив к ним потенциал Национальной академии наук? В дискуссии приняли участие более двух десятков человек, мнения звучали противоречивые. По итогу Президент поручил детально и максимально широко изучить тему и в кратчайшие сроки внести конструктивные предложения.

Сегодняшний состав присутствующих во Дворце Независимости впечатляет и наводит на мысль. Понедельник как продолжение Дня белорусской науки, который в стране отмечали вчера, 25 января. А в конце прошлой недели вручили дипломы докторам наук и аттестаты – профессуре. Речь о создании нового поколения интеллектуальной элиты.

Марина Титок, профессор кафедры микробиологии биологического факультета Белорусского государственного университета:

Минобразования создало целую систему подготовки школьников для международных олимпиад. И каждый год наши школьники завоевывают очень много медалей на международных соревнованиях. Порядка 60 медалей в прошлом году, более 50 в позапрошлом и так далее. И все это началось уже более 30 лет тому назад. Такие дети, они очень своеобразные, они работают много, постоянно. Поэтому такая идея возникла, что эти таланты должны быть собраны в одном месте, тогда будет очень продуктивно идти обучение.

В мире – время экономики знаний, в Беларуси – время конкретных дел. Чтобы подняться на новый уровень развития, нам необходимо взять новую высоту технической школы. Хватит восхищаться и покупать технологии, пора создавать свои. Это вопрос не только экономической конкурентоспособности и технологического суверенитета. В будущем мире технотроники это вопрос присутствия в мировой реальности. На большом совещании у Президента обсудили новый образовательный центр.

Новый технологический уклад меняет не только структуру экономики, но и порой сознание людей. Вокруг ИИ пока больше восхищения, чем пользы от него, а ведь кредит общественного доверия необходимо будет оправдать. А пока это лишь функции поисковика, совмещенные с графическим редактором и программой видеомонтажа. Куда движемся или, образно говоря, куда летим? Острые вопросы глава государства поднял не только из-за цифровой этики, но прежде всего в интересах нашей страны. Лукашенко обозначил одну из важнейших задач для страны.