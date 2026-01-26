Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!

Вкусная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вкусная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать.
Покупала кусочек красной рыбы, лосося, очень понравился. На Дальнем Востоке жила, во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.
Гостей ждут в палатке возле торгового центра «Спутник» (около магазина «Светофор»), улица Великий Гостинец, 67Г, с 10 до 18.
*На правах рекламы.