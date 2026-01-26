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Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!

26 января 2026 17:17
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Вкусная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!-2

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать. 

Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!-4

Покупала кусочек красной рыбы, лосося, очень понравился. На Дальнем Востоке жила, во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.

Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!-6

Гостей ждут в палатке возле торгового центра «Спутник» (около магазина «Светофор»), улица Великий Гостинец, 67Г, с 10 до 18.

*На правах рекламы. 

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