Где в Молодечно купить самую свежую и отборную рыбу? В ассортименте более 30 видов!

Вкусная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» работает в Молодечно по 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать.

Покупала кусочек красной рыбы, лосося, очень понравился. На Дальнем Востоке жила, во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.