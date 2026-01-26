Отсутствие любых обязанностей плюс обильное питание – Муковозчик о западных ценностях

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Так и у меня их нет, одни мысли несказуемые. Это, девчонки, и есть закономерный итог развития общества потребления. Запад хотел воспитать идеального потребителя, которому можно «втюхать» все и который потреблять желает больше всего остального. Ну вот он.

Отсутствие любых обязанностей, вплоть до вытирания филейных частей тела, плюс обильное питание, доставляемое в любое время дня и ночи. Это ли не суть западных ценностей? Другой вопрос, что кто-то должен за такого вот «выгоревшего» и «уставшего» работать.

Этот вопрос «золотой миллиард» предлагает решить просто. Пусть работают остальные 7 миллиардов народа на Земле. И посмотрите, девчонки, какое гениальное предвидение сделал Леонид Гайдай в давнейшем фильме «Бриллиантовая рука». Аж дух захватывает, как вдумаешься: а если не будут слушать, таким отключим газ. Как советский режиссер смог проникнуть мысленным взором в зависимость Европы, пока только ее одной, от американской индустрии сжиженного газа, а? Вот она, настоящая загадка века.