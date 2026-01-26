Увлекательный проект – как изучают белорусский орнамент в минской гимназии, узнали из первых уст

Любовь к Родине приходит с орнаментом ДНК. Сегодня у нас в гостях маленький большой ученый. Настоящая исследовательница и победительница фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов и с ней ее преподаватель и наставник. Давайте узнаем о их увлекательном проекте.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Есения Телетнева, ученица 2 класса гимназии № 146 г. Минска и Екатерина Василевская, учитель гимназии № 146 г. Минска.
Алеся Алехнович, ведущая:
Мне кажется, белорусский орнамент таков, что ты раз его когда увидишь в жизни, никогда не забудешь. Когда ты с ним познакомилась и он притянул твое внимание?
Есения Телетнева, ученица 2 класса гимназии № 146 г. Минска:
Я занимаюсь давно в ансамбле «Ровесник». Мы очень много выступаем и одеваемся в различные костюмы, где изображен белорусский орнамент. Мне захотелось узнать, что этот орнамент обозначает.
Алеся Алехнович:
В этом деле тебя поддержала твоя учительница? Ты к ней пришла с вопросом или она тоже заметила твой интерес и предложила, что давай мы проведем исследование?
Есения Телетнева:
Учительница предложила, чтобы мы провели с ней исследование.
Алеся Алехнович:
Расскажите, как соединились и отстроили план того, как будет проходить, собственно, процесс исследования?
Екатерина Василевская, учитель гимназии № 146 г. Минска:
Работа над проектом началась еще в прошлом учебном году. Я наблюдала за Есенией, как она занимается в различных танцевальных коллективах, где они танцуют в народных костюмах. Мне стало интересно, знает ли она, что обозначают эти узоры на костюмах и орнамент. Так родилась идея для исследования этой темы.
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