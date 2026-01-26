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«Да, мы её пережили». Президент вспомнил ситуацию с вакцинами в пандемию

26 января 2026 17:14
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«Интеллектуальный спецназ» – такая яркая метафора, безусловно, идеально подходит, чтобы сформулировать задачи и подчеркнуть уникальность нового образовательного центра, создание которого обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Да, мы её пережили». Президент вспомнил ситуацию с вакцинами в пандемию-2

Мейнстрим может быть ошибочным, поэтому мы должны не моде следовать, догоняя чужие тренды, а искать свои новые точки развития. Успешные примеры есть, когда стратегия поведения Беларуси в ковид оказалась самым верным решением.

«Да, мы её пережили». Президент вспомнил ситуацию с вакцинами в пандемию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот пандемия. Мы тут с Владимиром Степановичем [Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, экс-министр здравоохранения Беларуси] пытались ее пережить. Да, мы ее пережили. 

А вспомни, у нас что, в достатке вакцины были? Сегодня уже мы кое-что научились делать и говорим, что можем это сделать, но почему-то не сделали тогда. Если говорить о медицине здравоохранении, биотехнологиях и так далее. 

Поэтому сегодня нам надо определиться, какие же это перспективные направления, без которых ни одно государство обойтись не может. И мы, такая умная, продвинутая нация.

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# Александр Лукашенко # Технологии # Информационные технологии # Здравоохранение Беларуси

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