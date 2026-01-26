Кадры будущего! На большом совещании у Президента обсудили новый образовательный центр

Для серьезной инновационной трансформации экономики Беларуси нужны кадры, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. Об этом заявил глава государства в ходе совещания по вопросам создания образовательного центра по подготовке специалистов завтрашнего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модернизация экономики на инновационной основе! Лукашенко обозначил одну из важнейших задач для страны.

В дискуссии приняли участие более двух десятков специалистов, мнения звучали противоречивые. По итогу Президент поручил детально и максимально широким кругом изучить тему и в кратчайшие сроки внести предложения. Ряд вопросов к созданию образовательного центра были и у самого Александра Лукашенко. Например, так ли необходимо создавать новую структуру или можно реализовывать экспериментальные программы обучения на базе уже существующих вузов или при Академии наук. Кроме того, глава государства подчеркнул, что оголять кадровый состав ведущих высших учебных заведений недопустимо, качество образования снижаться не должно. Что касается глобальной задачи, которая стоит не только перед Министерством образования, но перед всеми отраслевыми ведомствами, – Беларусь должна развиваться в перспективных направлениях, таких как искусственный интеллект, биотехнологии, робототехника. Лукашенко: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих вузов страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо отбрасывать то, что уже сегодня освоено. То, что мы умеем сегодня делать. Это надо делать. Школы у нас есть – тракторостроение, автомобилестроение и комбайностроение. И многое-многое другое. Мы многое умеем делать. Это наши традиционные школы, а продукция эта нужна всегда в мире. От этого мы отказываться не намерены. Но надо же что-то изобретать, без чего дальше развития быть не может. В области биотехнологий и так далее. Но для такой серьезной инновационной трансформации экономики нам нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. И не просто конкурировать, а создавать качественный, конкурентный белорусский продукт – задача номер один для системы высшего образования. Поэтому была поставлена задача проработать вопрос, как я уже сказал, о создании образовательного центра, где будет сосредоточена подготовка кадров завтрашнего дня.

Такая модель позволит уже на этапе обучения привлекать молодежь к работе над конкретными проектами и задачами, которые необходимо решать в отечественной экономике. Так, будут созданы условия, чтобы одаренные студенты оставались в стране, на чем Президент акцентировал отдельное внимание.