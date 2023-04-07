«Одну модель забрали в Москву на ВДНХ». Ветеран войны в 98 лет делает уникальные копии кораблей

Новости Беларуси. Поверить в мечту и осуществить задуманное. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Шпиндяев – яркий пример преданности своему делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опираясь на личный жизненный опыт, мудрец дает совет, как при помощи упорства и дисциплины, расставляя нужные ориентиры в жизни, можно ухватить птицу счастья и встретить почти 100-летний юбилей с улыбкой на лице. Подробности в материале Татьяны Сидоренко.

Александру Александровичу – 98, а он как сейчас помнит свои первые впечатления от морского прибоя, штормовых волнений, вкус соленого воздуха. Его родной город – Джамбул (ныне – Тараз) находится на стыке знойных пустынь и снежных гор. Обилие дневного тепла, сменялось ночной свежестью, навевая сновидения о кораблях. Он жил грезами о море и шагал в будущее под своими парусами.

Александр Шпиндяев, ветеран ВОВ:

Море я увидел впервые, сейчас трудно вспомнить, но во всяком случае в дошкольном возрасте. И с тех пор оно осталось в душе, и так вся жизнь прошла у меня. Охота к морю. Как ни странно, война приблизила молодого парня к заветной мечте. Защищать свою страну ему выпало на водной глади Балтики. Он поступает в Ленинградское военное-морское училище, геройски борется с врагом, а уже в 1944-м получает офицерские погоны и заветный кортик.

Александр Шпиндяев:

Если захотел, то обязательно сделаю! Захотел и осуществил еще одну свою мечту. Во время службы судомоделирование так захватило парня, что каждую свободную минуту думал только о том, где найти краски, клей и другие материалы для воплощения задуманного.

Александр Шпиндяев:

Хотелось видеть различные корабли, прежде всего военные. Самый первый корабль, который мне разрешили делать, – это был бронекатер. Согласно чертежам, смастерил корпус, нарисовал на палубе надстройки – все с точностью до миллиметра соизмеримо каждой детали настоящего корабля. А потом кропотливая работа – каждая деталька обласкана руками мастера.

Александр Шпиндяев:

Если уж взялся за какое-то дело, необязательно это, можно и танки, и самолеты, и любое – кто к чему себя приучил. Но приучив, уже не отвыкнешь. Ни сложности, ни возраст, ни огромная занятость не отбили охоту у Александра Александровича создавать модели военных кораблей. Каждому экземпляру посвящал от трех месяцев до года. В общей сложности 110 красавцев отправил в свободное плавание. Примечательно, что в каждый вложил сердце, которое заводится при первом зове. Корабли радиоуправляемые.

Александр Шпиндяев:

Человек должен к чему-то стремиться – к доброму, хорошему. Такой совет мастер всегда давал своим последователям. Десятки учеников запустили двигатели своих кораблей. Кружок судомоделирования, который возглавлял Александр Александрович, пополнил список Кулибиных, в числе которых и дочь ветерана.

Елена Смирнова, дочь ветерана ВОВ:

Те модели, которые он делал дома, у нас все дома и остались. А остальные оставил своим последователям. И еще у него одну модель забрали в Москву на ВДНХ.