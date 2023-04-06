«Не в чем упрекнуть правительство». О чём договорились Лукашенко и Путин на заседании ВГС?

Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – закрытого характера. О чем в деталях шла речь двух лидеров в первый день встречи? Можно только догадываться. Хотя наш президент намекнул журналистам: меньше – об экономике, больше – о безопасности.

Экономический потенциал Союзного государства стороны рассмотрели в широком составе на заседании ВГС. За прошедшие 27 лет объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. И это не предел. Особенно с учетом всех санкций, которыми якобы пытаются наказать Беларусь и Россию. Время показало: вместе мы можем больше. Какие перспективы? Репортаж из Москвы Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Для белорусской делегации рабочий день в Кремле сегодня начался около полудня. Так поздно, потому что накануне лидеры Беларуси и России свои переговоры в формате тет-а-тет завершили далеко за полночь. Понятно, что тематики ВГС преимущественно лидеры не касались, и все же что-то подсказывает: Александр Лукашенко и Владимир Путин не упустили возможности из первоисточника узнать, как на самом деле реализуются в том числе и их договоренности. Завидев кортеж нашего президента, журналисты не упустили возможности уточнить: чему больше вчера уделили внимания – экономике или безопасности?

Вы ходом переговоров довольны? Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну а почему не доволен? Приняли по всем вопросам решения. Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить. Алена Сырова:

Укреплять кооперацию в сфере той же промышленности сегодня вынуждают обстоятельства. Большой путь, который прежде казался дорогой с огромным количеством препятствий, преодолели за пару лет. Стоило лишь точно взяться за реализацию договоренностей двух президентов.

Александр Лукашенко:

Правительства наших стран с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов, и нужно сказать, добились заметных результатов, Михаил Владимирович [премьер-министр РФ Михаил Мишустин – прим. ред.], в адаптации экономики, выстраивании новых торгово-логистических маршрутов. В принципе, чтобы не говорить долго (мы вчера отметили с Владимиром Владимировичем), на сегодня уже и не в чем упрекнуть правительство. Вопросы, которые были намечены, основные решены. Остались хвосты, но, как наш премьер говорит, мы их за весну добьем. Подтверждение этих слов – делегации меньше чем за час договорились и закрепили на бумаге свои решения. Подводя итоги, обозначили и планы.