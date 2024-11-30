Гала-концерт «Время выбрало нас» завершает праздничную программу «Марафона единства» в Витебске

На гостеприимной витебской сцене звучат первые аккорды яркого шоу: популярные хиты и премьеры от заслуженных артистов Беларуси. Своими самобытными номерами удивляют зрителей и творческие коллективы из разных уголков страны. Особую праздничную атмосферу создают технические решения – оригинальное световое оформление и яркие спецэффекты.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси: Наш марафон объединяет, рассказывает о любви нашей к Беларуси и к своим родным людям. Мы едины, сильны. И это доказано.

Никита Белько, певец:

Сам концерт – это большой подарок и для нас – артистов – и в целом для зрителей, которые приходят сюда. Так что мне максимально нравится. Очень душевная атмосфера, и мне кажется, что вся команда, которая это делает, делает благое дело.

Иван Здонюк, певец:

Сегодня мы будем дарить очень яркий, позитивный номер, чтобы зарядить всех на успех, на положительную энергию, чтобы дальше продолжить ездить с «Марафоном единства» по всей нашей стране.

Перед концертом его зрители смогли познакомиться сразу с несколькими передвижными экспозициями «Марафона единства». Они развернулись в холле Ледового дворца. На мольбертах детские размышления на тему культурных традиций и достижений суверенной Беларуси. Представлен здесь и проект издательского дома «Беларусь сегодня». С помощью интерактивного планшета можно найти своих родственников-партизан.