В Беларуси создаётся единая центральная цифровая система здравоохранения

Информационные технологии делают медицину еще более доступной. В Беларуси создается единая центральная цифровая система здравоохранения, куда будут вносить информацию о лекарствах и перенесенных заболеваниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плюсы есть как для врачей – система упростит их работу, так и для пациентов – уровень обслуживания станет выше. Курс на прогресс берут все клиники, в том числе региональные. В 2024 году в Гродненской области внедрили четыре типа сложных высокотехнологичных операций, которые ранее не проводились, а для выполнения поручения Президента по эндопротезированию было создано новое отделение в университетской клинике. Теперь регион первым в стране закрыл вопрос с очередями на замену суставов. Подробности у Галины Буро.

Сложная операция под названием «дистальная резекция поджелудочной железы» в Гродненской университетской клинике. У пациентки была диагностирована доброкачественная кистозная опухоль. Обычно в таком случае удаляют не только часть поджелудочной, но и селезенку, ведь их связывают мелкие сосуды. За второй орган гродненские медики впервые решили побороться с помощью метода лапароскопии. Это требовало от бригады высшего мастерства. И все прошло успешно. Такой вид лапароскопической операции один из четырех новых высокотехнологичных, которые в этом году внедрили в главной больнице региона.

Ярослав Жук, заведующий отделением трансплантации органов и тканей, пластической и эндокринной хирургии Гродненской университетской клиники:

И выполнена одна лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция. Это большая операция, которая в мире еще 20 лет назад выполнялась только отрыто. Выполняется она при злокачественных образованиях головки поджелудочной железы, сложность ее заключается в том, что при таком расположении опухоли нужно удалять не только часть поджелудочной железы, но и всю двенадцатиперстную кишку, часть желудка, часть желчевыводящего протока. Эта операция сама по себе сложная в открытом виде, а лапароскопически ее гораздо сложнее выполнить. Сложное исполнение для быстрого выздоровления пациентов. Лапароскопическое вмешательство менее травматично, чем полостная операция. Татьяне Сучковой три дня назад этим методом удалили желчный пузырь. В ближайшие сутки женщина рассчитывает оказаться уже дома.

Татьяна Сучкова, жительница Гродно:

Вчерашний день послеоперационного периода – я уже поднялась. Сегодняшний день я уже ходила сама на физиопроцедуры совершенно в другой корпус, чувствую себя замечательно, настроение с оптимизмом.

С оптимизмом теперь смотрит в будущее и Сергей Долоб – ушла боль в конечностях. В пандемию мужчина перенес коронавирус, болезнь дала осложнения на суставы: потребовались эндопротезы на обе ноги. Первый ждал больше 8 месяцев, второй – считанные недели. Сергей Долоб, житель Гродно:

Первую сделали 24 января, в этом году сделали это. Первый раз дольше было. Гродненская область первой в стране закрыла вопрос по очередям на замену тазобедренных и коленных суставов. После поручения Президента в университетской клинике специально создали травматолого-ортопедическое отделение. Теперь ежедневно выполняется до пяти операций, в месяц ставят пациентам до 60 протезов нового поколения.

В помощь медикам современные инфопродукты. Клиника начинает использовать искусственный интеллект. Нейросеть поможет анализировать снимки, сделанные на МРТ, рентгене и КТ. Такой метод в стране используют впервые. В целом в Беларуси идет активная работа по информатизации, в частности создается единая центральная системой здравоохранения.