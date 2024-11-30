Пустовой: Лукашенко не играет в дипломатию. Он живёт интересами страны, людей

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Орешки коллегам по ОДКБ, и «Орешник» партнерам по континенту. Православная традиция от белорусского лидера и смыслы визита в Пакистан. И почему при Лукашенко нет шансов у оппозиции? И причем здесь портрет Дзержинского в кабинетах белорусских чекистов?

Нас объединяют желания. Ответственность – это уже вершина другого порядка. До нее надо дорасти. Ответственность теперь не в моде. А вот хочу – это да. Мы все хотим теплое лето. Снежный новогодний период. Мирное небо. Квартиру в Минске, но при этом не уплотненную застройкой столицу. Чистые улицы, но не быть дворником. Получается, такая она, антонимичность государственного строительства. А успех страны в золотом балансе. Так вот залог всех этих «хочу» в исполнении «надо».

О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Мир может и должен быть разным. Зато конфликты – однотипные. Россия – Украина, Израиль – Палестина, Пакистан – Индия. А ну-ка, ширму приоткроем. Ай, известные лица. И методология та же. Разделяй и властвуй. Римский принцип геополитики. Самая экзотическая новость из повестки Президента – поездка в Пакистан.

Глава белорусского государства – желанный и высокий гость, уже по прилету стало не только понятно, но и слышно. У трапа лично премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Это не просто считается хорошим тоном, это говорит о дружелюбном настрое принимающей стороны. Каждый выказывает уважение как умеет. Кто танцами, как в Африке. Кто-то приветственной канонадой артиллерийских залпов.