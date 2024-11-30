Пустовой: Лукашенко не играет в дипломатию. Он живёт интересами страны, людей

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Орешки коллегам по ОДКБ, и «Орешник» партнерам по континенту. Православная традиция от белорусского лидера и смыслы визита в Пакистан. И почему при Лукашенко нет шансов у оппозиции? И причем здесь портрет Дзержинского в кабинетах белорусских чекистов?
Нас объединяют желания. Ответственность – это уже вершина другого порядка. До нее надо дорасти. Ответственность теперь не в моде. А вот хочу – это да. Мы все хотим теплое лето. Снежный новогодний период. Мирное небо. Квартиру в Минске, но при этом не уплотненную застройкой столицу. Чистые улицы, но не быть дворником. Получается, такая она, антонимичность государственного строительства. А успех страны в золотом балансе. Так вот залог всех этих «хочу» в исполнении «надо».
О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Мир может и должен быть разным. Зато конфликты – однотипные. Россия – Украина, Израиль – Палестина, Пакистан – Индия. А ну-ка, ширму приоткроем. Ай, известные лица. И методология та же. Разделяй и властвуй. Римский принцип геополитики. Самая экзотическая новость из повестки Президента – поездка в Пакистан.
Глава белорусского государства – желанный и высокий гость, уже по прилету стало не только понятно, но и слышно. У трапа лично премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Это не просто считается хорошим тоном, это говорит о дружелюбном настрое принимающей стороны. Каждый выказывает уважение как умеет. Кто танцами, как в Африке. Кто-то приветственной канонадой артиллерийских залпов.
Впрочем, лучше всего встречу характеризовали плакаты на белорусском языке: «Будуем масты для квiтнеючай будучынi», «Новая эра супрацоўнiцтва». На белорусском в Пакистане. В принципе, к созданию Пакистана на колониальных землях Британской империи в какой-то мере причастны и белорусы. И это заявление имеет смысл. Мы слишком недооценили 9 мая 1945 года. Мы среди народов – победителей нацизма. А после краха гитлеровской коалиции на планете начался парад суверенитетов. В итоге хитрые лондонские стратеги дали возможность образоваться Пакистану на обломках Британской Индии, но заодно возвели стену между Дели и Исламабадом. Принцип понятен: разделяй и властвуй. Кстати, оба государства являются ядерными державами. А мы в Пакистан приехали с сертификатами на тракторы и чисто символически с саблей в ножнах.
Действительно, нам, чтобы быть уважаемыми в мире, не надо перепахивать чужие земли ракетами. Мы предлагаем всю модель техники созидания. Накормить людей правильнее, чем истреблять тротилом, рукотворными эпидемиями или диктатурой гендерных девиаций. Вот она, белорусская модель развития международных отношений.
Далее смотрите в видео.