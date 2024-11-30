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Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»

30 ноября 2024 10:00
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Все внимание кибербезопасноти. В Беларуси правоохранители проводят ряд профилактических мероприятий. Как оставаться бдительными и отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.

Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»-2

Как не бояться звонков с незнакомых номеров, смело пользоваться интернетом и точно знать, где правда, а где ложь? 

Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»-4

Кому доверять и как проверять сообщения в огромном медиапотоке, особенно в преддверии выборов Президента?

Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»-6

Как предостеречь молодежь и обезопасить людей интеллигентного возраста от кибератак?

Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»-8

Новые антитренды мошеннических схем. Разоблачаем тех, кто нарушает цифровую гигиену и запутывает в социальных сетях.

Держим удар 1 декабря в 10:00.

# Интернет-мошенничество

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