Как оградить себя от атак кибермошенников, разбирались в «Большом городе»

Все внимание кибербезопасноти. В Беларуси правоохранители проводят ряд профилактических мероприятий. Как оставаться бдительными и отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.

Как не бояться звонков с незнакомых номеров, смело пользоваться интернетом и точно знать, где правда, а где ложь?

Кому доверять и как проверять сообщения в огромном медиапотоке, особенно в преддверии выборов Президента?

Как предостеречь молодежь и обезопасить людей интеллигентного возраста от кибератак?