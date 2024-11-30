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Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость

30 ноября 2024 17:45
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость-1

Григорий Азаренок, СТВ:
На фоне политических бурь и пролетов «Орешника» мы немного забываем о том, что есть полицайское отродье и что с ним надо делать. Так вот, не забудем, не простим – помните? Это про нас.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Начну я с цитаты трехлетней давности. ВНС. 2021 год. Выступает председатель КГБ Иван Станиславович Тертель.

Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость-3

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Хочу заверить, что белорусские правоохранительные органы и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для защиты мирной жизни граждан. Уверен, что те фамилии, которые известны, но по понятным причинам мной не назывались, сейчас внимательно нас слушают. Хотел бы предупредить их и иностранных кураторов, что мы будем действовать жестко в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение. Напомню, что наши предшественники – отцы и деды – находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились, и мы от этой линии никогда не отступим.

Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость-5

Григорий Азаренок:
Кто-то, видимо, подумал, что это так, слова красивые. А потом был вскрыт заговор мерзавцев-детоубийц. И доставлены фигуранты были из Москвы. А совсем недавно полицая кровавого из террористического полка доставили нам, прям самолетом, с комфортом. Только вот это был последний комфорт в жизни этого персонажа. Теперь об идеологии. Незаметно, тихой сапой, тихонько поднимает голову полицайщина. Высовывает носик, принюхивается – не запахло ли адлигай, можно ли на полшишечки зигануть. Вот что пишут персонажи нижних слоев телеграмма. Про униатство и предательство веры высшими слоями в Речи Посполитой.

Теперь об идеологии. Незаметно, тихой сапой, тихонько поднимает голову полицайщина. Высовывает носик, принюхивается – не запахло ли адлігай, можно ли на пол шишечки зигануть. Вот что пишут персонажи нижних слоев телеграма. Про униатство и предательство веры высшими слоями в Речи Посполитой.

Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость-7

Мне здаецца, што гэта быў з большага асабісты выбар знаці. У каталіцтве і польскасці яны бачылі пэўны прэстыж, магчымасць зблізіцца з Еўропай, у рэшце рэшт шляхецкія вольнасці. Гэты працэс можна параўнаць з XX ст., калі беларусы, пераязджаючы ў гарады, адракліся ад роднай мовы на карысць рускай, як больш перспектыўнай, культурнай, навуковай.

Азарёнок о коллаборационистах: уже заводится уголовное дело, без срока давности и без права на жалость-9

Григорий Азаренок:
Ну как вам логика? Как вам построение мысли? Не предательство веры предков, а всего лишь прагматичный выбор. Престиж, вольности, Европа. Вовремя предать – значит предвидеть. Ну умовы такие были. И немцы пришли, стали людей жечь. Но мы пошли им служить – сало дали, должность. Европа. Престиж. И Алексиевич скажет – писала про Дзержинского – умовы такие были. Пришли другие умовы – стала говном поливать СССР. Премию получила. Престиж. Европа.

Подробности в видео в Telegram-канале.

# Григорий Азаренок # «Азарёнок. Тайные пружины политики»

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