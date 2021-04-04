Евгений Пустовой: «Теперь, образно говоря, перебирать картошку придётся уже без Президента»

Новости Беларуси. На неделе много говорили об общественно-политическом устройстве страны. Президент поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. При этом правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования. Эту тему обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко настаивает на сохранении сильной президентской власти. И вот почему. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр. Миновала нас и тотальная приватизация. Несколько изменить полномочия Президента, как того хотят некоторые, не проблема. Вопрос в другом: готовы ли те, кто хочет больше власти, взять на себя эту ответственность? Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Большая, средняя, маленькая – без Президента и картошку перебрать не могут. Помните этот анекдот? Так вот теперь, образно говоря, перебирать картошку придется уже без Президента. На неделе во Дворце Независимости прошло совещание по перераспределению властных полномочий. Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры

Евгений Пустовой:

Люди нищали, заводы стояли, еще чуть-чуть и пошли бы с молотка по бросовым ценам для тогдашней элиты, а продуктовая корзина до середины 90-х выглядела примерно так.

Евгений Пустовой:

Я хорошо помню голодные очереди в магазинах и митинги, митинги, митинги. «Я отведу страну от пропасти», – тогда смело заявил молодой депутат Лукашенко, и ему поверили. И первый Президент выполнил обещание. Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий

Евгений Пустовой:

За то, что мы не наступили на грабли соседей, не забудьте сказать спасибо Александру Лукашенко. Или свечку за здоровье поставить. Ну, а теперь, мол, выросло новое поколение управленцев, которым хотелось бы больше самостоятельности. О децентрализации власти нам говорят, ссылаясь якобы на запросы общества, активной или даже, сказать, навязчивой части общества. Слишком часто звучат и советы со стороны про ослабление института президентства. А теперь подумаем, зачем для среднеевропейской Беларуси местную вертикаль наделять общегосударственными полномочиями. И готовы ли сами губернаторы к потяжелевшим из-за новой ответственности портфелям. На совещании премьер-министр рассказал о региональных инициативах. Они поддержаны. Роман Головченко подтвердил готовность местной власти к расширению полномочий

Евгений Пустовой:

Стоить отметить, что все зависит от конкретного управленца. Уже имеющимися полномочиями надо умело пользоваться. Из личного опыта. Один район, два сельисполкома по соседству. В одном, чтобы добиться установления навеса для ожидания почтового отделения на колесах, люди в несколько инстанций письма написали, в другом – управленцы сельисполкома сами активно привлекают даже европейские гранты малых инициатив. Но будут вам расширенные сферы регионального влияния. Пакет предложений Совмин уже подготовил. Президент требует с полномочиями ветвей власти до конца года разобраться. Но никто ослаблять институт президентства не будет. Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать

Евгений Пустовой:

Согласитесь, у главы государства должны быть рычаги воздействия. Ну, например, в земельном вопросе. Быть хозяином на своей земле – этой бытийно-философской мыслью пронизана вся белорусская литература. Поэтому именно земля – триггер реального суверенитета. А ведь есть много примеров, когда на земле пытались заработать. Не один председатель райисполкома на этом погорел. Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом?