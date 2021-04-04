Олег Гайдукевич: я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое мягкое законодательство в сфере массовых мероприятий

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите
Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое либеральное, мягкое законодательство в сфере национальной безопасности, сфере массовых мероприятий и в сфере защиты прав и возможностей осуществлять свою деятельность органов внутренних дел. Потому что в странах Европы, я внимательно изучил законодательство, – и во Франции, и в Австрии, и в Германии – законодательство гораздо жестче.