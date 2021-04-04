Олег Гайдукевич: я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое мягкое законодательство в сфере массовых мероприятий

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое либеральное, мягкое законодательство в сфере национальной безопасности, сфере массовых мероприятий и в сфере защиты прав и возможностей осуществлять свою деятельность органов внутренних дел. Потому что в странах Европы, я внимательно изучил законодательство, – и во Франции, и в Австрии, и в Германии – законодательство гораздо жестче.