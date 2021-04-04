Прямой эфир

Олег Гайдукевич: я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое мягкое законодательство в сфере массовых мероприятий

04 апреля 2021 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите

Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.

Олег Гайдукевич: я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое мягкое законодательство в сфере массовых мероприятий-1

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое либеральное, мягкое законодательство в сфере национальной безопасности, сфере массовых мероприятий и в сфере защиты прав и возможностей осуществлять свою деятельность органов внутренних дел. Потому что в странах Европы, я внимательно изучил законодательство, – и во Франции, и в Австрии, и в Германии – законодательство гораздо жестче.

# Закон # общество # Олег Гайдукевич # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите
04 апреля 2021 16:22

«Заявления принимаются в органах внутренних дел». Как теперь будет работать закон о госзащите

Людмила Кананович: «Главное новшество проекта – это в первую очередь переход на один социальный норматив»
04 апреля 2021 16:15

Людмила Кананович: «Главное новшество проекта – это в первую очередь переход на один социальный норматив»

«Мы вместе можем противостоять. Всех не заблокируешь». В Минске прошёл республиканский форум IT Youth
04 апреля 2021 13:04

«Мы вместе можем противостоять. Всех не заблокируешь». В Минске прошёл республиканский форум IT Youth