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Роман Головченко подтвердил готовность местной власти к расширению полномочий

30 марта 2021 17:39
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Новости Беларуси. Работа по возможным вариантам распределения полномочий началась по поручению главы государства еще в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание и готовность у местной вертикали есть. Большое число инициатив поступило именно от регионов.

Роман Головченко подтвердил готовность местной власти к расширению полномочий-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Да, сегодня руководители областных исполнительных комитетов, Минского горисполкома подтвердили, что по части тех полномочий в части распоряжения коммунальной собственностью, в части архитектурной, градостроительной деятельности, они готовы к этим решениям. Регуляторика вся наработана, имеется практика соответствующая принятия этих решений. Поэтому для того, чтобы упростить процедуры, сделать в том числе решения более быстрыми, более сжатыми во времени, что непосредственно отразится на интересах населения, потому что всегда стройки, реконструкция, ремонт затрагивают интересы широких слоев общества. Поэтому подтверждена готовность к тому, чтобы двигаться намеченным путем, в том числе в части повышения роли и ответственности местных органов власти. Причем не только исполнительной власти, но и законодательной в лице местных советов депутатов.

Роман Головченко подтвердил готовность местной власти к расширению полномочий-4

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# Закон # Роман Головченко # Фотофакт

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