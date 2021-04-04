«Почему ты так сыграл, паршивец ты мой?» Эдуард Малофеев эмоционально высказался о белорусском футболе

Новости Беларуси. Неделя выдалась черной для футбольных болельщиков. Национальная сборная умудрилась вляпаться в историю, показав наихудший результат в официальных матчах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

0:8 – такого не было никогда! Пусть Бельгия и была изначально фаворитом, но играла не сильнейшим составом. Потому такая оплеуха стала полной неожиданностью. Нервы не выдерживали в эти дни у многих. Свою позицию после долгого эфирного молчания решил высказать и легенда белорусского тренерского цеха, чемпион СССР с минским «Динамо», некогда сам главный тренер национальной сборной, при котором мы впервые имели реальные шансы выйти из группы, адепт искреннего футбола и такой же искренний и эмоциональный человек.

Эдуард Малофеев – гость программы. Несколько минут боли, эмоций и переживаний за весь наш белорусский футбол. Евгений Поболовец:

Легендарный, заслуженный – действительно легенда белорусского футбола, здесь можно эпитетов очень много говорить. Мы не могли вас не позвать в этот день, потому что нам важно с вами обсудить состояние и перспективы белорусского футбола. Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:

Я давно не встречался с любителями футбола. Я так соскучился, господа мои! Евгений Поболовец:

0:8 от Бельгии в этой игре. Что это было?

Эдуард Малофеев:

Страшное явление, понимаешь, страшное явление! Евгений Поболовец:

Как вы считаете, этот состав мог сыграть лучше? Эдуард Малофеев:

Конечно, мог.

90 % от тренера зависит. Надо убирать самодовольство Евгений Поболовец:

Проблема в том, что у нас слабые игроки, тренеры, не та подготовка, не так играем, не так мотивированы? В чем проблема? Эдуард Малофеев:

90 % от тренера зависит. Мне не нужно поле никакое, я на клочке сделаю любую работу и все остальное. Ты понимаешь или нет, мой хороший? Надо убирать самодовольство. Евгений Поболовец:

Вы говорите про тренеров сборной или клубов? Эдуард Малофеев:

Про всех тренеров. Ну как, я говорю просто про тренеров. Слабая подготовка. Надо обязательно, тренер должен совершенствоваться. Не будет этого совершенствования – ничего мы не повысим.

Я вот эти вещи говорю – я знаю, что я врагом становлюсь. Если желания нет, а просто как-то перехитрить или что-то ухитрить, так ничего же не будет, мои хорошие. Это не только в футболе, это в любой деятельности – слесарной, в токарной – везде одинаково. Надо знать, как таблицу умножения, все режимы работы, все это делать. Евгений Поболовец:

Программное обучение? Эдуард Малофеев:

Все разработано, есть – у нас даже в школе висит все. Евгений Поболовец:

Так почему не пользуются, если все разработано? Эдуард Малофеев:

Не хватает дисциплины, требовательности не хватает. Жестче. Нет? Раз что-то сказал, предупредил, второй – уходи отсюда.

Евгений Поболовец:

В России работают несколько тренеров, опять же, БАТЭ успехи – это же все результат тренерской в первую очередь хорошей работы. А вы говорите, что у нас слабые тренеры. Может быть, проблема глубже или она на других уровнях находится? Или у нас просто поколение игроков такое. Эдуард Малофеев:

Э, нет. Я вам хочу сказать – не знаю, у вас, может быть, кто родственник тренером работает или что-то такое? Евгений Поболовец:

Хорошо, если у них не такой высокий уровень, может быть, есть смысл легионеров рассмотреть на тренеров? Эдуард Малофеев:

Да уже рассматривали у нас. Я, например, наоборот, за своих. Видишь, я тебе говорю, что надо повысить везде требовательность. Требовательность к учебе.

Самый главный вопрос – прекратить обучать нежелающих людей Евгений Поболовец:

Эдуард Васильевич, вам сказали: «Все, что вы скажете, все мы делаем. По пунктам – первое, второе, третье». С чего надо начинать? Эдуард Малофеев:

Самый главный вопрос – прекратить обучать нежелающих людей. Это первое. Пока вот живы, хотя бы запустить бы, пока я жив, пока Веня Арзамасцев жив. Раньше я ездил, с 1979 года, все эти годы, когда я работал – мы же ездили защищать свой план. Многие не защищались, отправляли. Евгений Поболовец:

План подготовки к сезону?

Эдуард Малофеев:

К сезону. Чтобы он рассказал, что он будет делать, как делать. А если он не знает, его отсылали, убирали. Вот сделать, пожалуйста, этот момент. Хороший был момент в советские времена. Был тренерский совет Евгений Поболовец:

Хорошо, с проблемами понятно. Как их решать, что делать надо? Эдуард Малофеев:

Хороший был момент в советские времена. Был тренерский совет. Создать тренерский совет. Не надо туда, как говорят, тянуть: кто не хочет – не надо. Только желающих туда надо сделать.

Евгений Поболовец:

Тренерский совет при футбольных клубах, при федерации – при ком? Эдуард Малофеев:

Это работа федерации, конечно же. А чья же? Тяжело смотреть: все время назад, все время квадрат на футбольном поле. А где же ворота? Евгений Поболовец:

Вы наблюдаете за чемпионатом Беларуси. Есть у нас все-таки интересные тренеры, команды, которые вам симпатичны? «Энергетик», «Рух», может быть.

Эдуард Малофеев:

Тяжело смотреть, потому что не то делается. Все время назад, все время квадрат на футбольном поле. А где же ворота? Зрители-то чего приходят на футбол-то? Я всегда говорил: «Ребятушки мои, почему надо играть очень серьезно? Почему надо? Давайте, сделайте так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенное время на футбольном поле». Почему это надо сделать? Но ведь не все же богатые, как кто может. Ведь приходят люди, они работают на малой зарплате, у них детки дома, они не знают ничего. Ну как же так-то? Им нужно обязательно духовное дать, обогатить их духовно. Это же тоже ответственность. Надо требовать: «Почему ты так сыграл, паршивец ты мой? Почему ты не так, мы же договаривались? Почему ты назад отдаешь все время?» Ну, как же так? Я сижу и говорю: «Ну, куда же ты отдал?» Я заменял, кто назад играл. А для того, чтобы играть вперед, надо какую работу провести, чтобы развернуть человека!

Вот я спиной к воротам противника стою. Чтобы развернуть даже на 45° – это столько усилий, столько усилий. А если так развернешь, чтобы видеть и те ворота, и эти – ты будешь Пеле. Пеле! Тебе будет легко играть на футбольном поле. Ты понимаешь, в чем дело, мой хороший? Но играть в свое удовольствие, играть эти квадраты на футбольном поле – это не годится. Никто не будет ходить на такой футбол.

У нас ребята белорусские – изумительный материал Евгений Поболовец:

Есть у нас перспективные игроки, которые могут через 10-15 лет заиграть на мировом уровне? Эдуард Малофеев:

У нас ребята белорусские – изумительный материал. Все наши ребята, которые были чемпионами, играли в сборных Советского Союза и в молодежных, и в олимпийской, и в первой сборной, и так далее. Англичан обыгрывали, понимаешь, чем дело. И все-все-все делали. Может, не получаться будет иногда или чего-то…