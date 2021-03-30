Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий

Новости Беларуси. Президент поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования. Эту тему 30 марта обсуждали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко настаивает на сохранении сильной президентской власти. В свое время это стало залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр. Миновала нас и тотальная приватизация. Александр Лукашенко: если вы этого не понимаете, я за оставшийся промежуток своей жизни президентской вам всем персонально объясню Сегодня, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Но готовы ли те, кто хочет больше власти, взять на себя ответственность? Ведь на кону наш общий комфорт и благосостояние.

Тему продолжит Виктория Ходосок. Виктория Ходосок, корреспондент:

Перераспределение полномочий – эту тему уже поднимали не раз. Но сегодня обсуждения во Дворце Независимости – все детально. На совещании у главы государства все те, кто задействован в этом важном политическом процессе. Скептики не раз с возмущением упрекали власть: мол, полномочия исключительно у Президента. Но этому есть простое и логичное объяснение: да, огромный пласт вопросов в компетенции главы государства. Такого решения когда-то потребовало само время.