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Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий

30 марта 2021 19:20
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Новости Беларуси. Президент поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования. Эту тему 30 марта обсуждали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий-1

Александр Лукашенко настаивает на сохранении сильной президентской власти. В свое время это стало залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр. Миновала нас и тотальная приватизация.

Александр Лукашенко: если вы этого не понимаете, я за оставшийся промежуток своей жизни президентской вам всем персонально объясню

Сегодня, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Но готовы ли те, кто хочет больше власти, взять на себя ответственность? Ведь на кону наш общий комфорт и благосостояние.

Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий-4

Тему продолжит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:
Перераспределение полномочий – эту тему уже поднимали не раз. Но сегодня обсуждения во Дворце Независимости – все детально. На совещании у главы государства все те, кто задействован в этом важном политическом процессе. Скептики не раз с возмущением упрекали власть: мол, полномочия исключительно у Президента. Но этому есть простое и логичное объяснение: да, огромный пласт вопросов в компетенции главы государства. Такого решения когда-то потребовало само время.

Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и будет, я надеюсь, принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения, как результат, в нашем обществе, выстроить ключевые институты власти. Разные точки зрения по этому поводу, но что я всегда говорил: как смогли, так сделали. После нас сделают лучше, обладая этим опытом.

Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать

Тем не менее, благодаря этому мы сумели сконцентрировать всех представителей на проведении единой государственной политики на всех уровнях. То есть надо было страну создавать, ее не было. А чтобы чего-то создать, надо было все объединить, сделать единым.

Александр Лукашенко объяснил, почему в руках Президента сосредоточено так много полномочий-10

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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