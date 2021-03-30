Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать

Новости Беларуси. Глава государства поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. 30 марта эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом глава государства подчеркнул, что правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно.

Напомним, что сейчас ведется работа по обновлению Основного закона страны. Необходимость внесения изменений в Конституцию – идея Президента. Она была озвучена еще три года назад. Как и тогда, глава государства настаивает на персонифицированной ответственности за каждое предложение. Входят в Конституционную комиссию 36 человек. Александр Лукашенко о перераспределении полномочий: «Это должен быть эволюционный процесс»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы полномочия перераспределить, Конституцию менять даже не надо. Нет-нет. Мы ее изменим, а то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет и не хочет менять эту Конституцию. Чепуха полная. Хочу я, не хочу – это имеет какое-то значение, но не решающее. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции. Будет. И будет абсолютно честно. Но до того, как произвести какие-то изменения в Конституцию (я тоже заявлял), мы перераспределим полномочия, чтобы не думали, что все сосредоточено в руках Президента и он принимает все решения. У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что если мы «растворим» Президента, будущего Президента (не меня это касается – будущего Президента), если мы его растворим, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать.