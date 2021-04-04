Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры

Новости Беларуси. Александр Лукашенко настаивает на сохранении сильной президентской власти. И вот почему. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр. Миновала нас и тотальная приватизация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько изменить полномочия Президента, как того хотят некоторые, не проблема. Вопрос в другом: готовы ли те, кто хочет больше власти, взять на себя эту ответственность?