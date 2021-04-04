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Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры

04 апреля 2021 16:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко настаивает на сохранении сильной президентской власти. И вот почему. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр. Миновала нас и тотальная приватизация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько изменить полномочия Президента, как того хотят некоторые, не проблема. Вопрос в другом: готовы ли те, кто хочет больше власти, взять на себя эту ответственность?

Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Кстати, о том, чтобы поделиться властью, а значит и ответственностью за принятое решение, первым заговорил именно Президент. Еще несколько лет назад. Я, журналист президентского пула, хорошо это помню. Вот вам и диктатура. Правда, мы, журналисты, не доработали: не донесли или плохо донесли обществу эту инициативу Александра Лукашенко. Но процесс шел, и над изменениями в управленческой модели параллельно работало несколько групп.

Александр Лукашенко: если вы этого не понимаете, я за оставшийся промежуток своей жизни президентской вам всем персонально объясню

Евгений Пустовой:
Сильная президентская власть – это выбор народа. На референдуме. Давайте послушаем мнение эксперта.

Пётр Петровский: государства, которые пошли по пути распыления полномочий, раздирают противоречия и геополитические центры-4

Петр Петровский, политолог:
Те государства, которые пошли по пути распыления полномочий между различными органами власти, формирование так называемых парламентских или полупарламентских республик, фактически, эти государства теряют свою субъектность, самостоятельность и превращаются из независимого суверенного субъекта международных отношений в объект, который раздирают противоречия и другие геополитические центры мира. От этого люди живут хуже, экономика разваливается, и государство номинально существует, а является по факту колониями внешних акторов.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Петр Петровский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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