Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я внимательно их изучал, и мое первое предложение: не надо мгновенно чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. Сейчас мы понимаем, что все выстроено и в сознании людей, и чиновников, и так далее. И нет необходимости, может быть, по отдельным решениям… тащить эти решения, во-первых, на уровень Президента. Правительство понимает, как надо принимать решения. Поэтому есть по некоторым полномочиям основания и необходимость оставить это на уровне правительства. Не тащить на уровень Президента.

По другим предложениям я абсолютно убежден, что размывать полномочия главы государства мы не будем. Еще раз подчеркиваю: речь не идет о Лукашенко, речь идет прежде всего о будущем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Прежде всего я имею ввиду земельные отношения, а точнее вопросы распоряжения землей – ценнейшим активом страны. Здесь мое абсолютное убеждение и железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению Президента. Под Минском, областными центрами, вблизи водоемов, заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете, почему. Это общее достояние, мы не можем превратиться, как в соседней стране: смотришь на озеро возле крупного города – простому человеку обычному туда не подойти. Почему? Потому что заборы выстроили прямо в воду. И организовали причалы для своих посудин. Это негоже. Мы этого избежали.