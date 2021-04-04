Виталий Уткин: выходим на финишную прямую принятия тех законодательных актов, которые востребованы обществом после августовских событий
Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.
Евгений Поболовец, СТВ:
Главным событием этих семи дней стало открытие пятой весенней сессии Палаты представителей. Сразу несколько законопроектов обращают на себя внимание – это и противодействие героизации нацизма, и противодействие в борьбе с экстремизмом, внесение изменений в закон о СМИ и закон о проведении массовых мероприятий. Какие-то подробности мы узнаем у инициаторов законов, какие-то – у депутатов, которые эти самые законы и принимали.
Расскажите, как проходило обсуждение представленных законопроектов?
Виталий Уткин, представитель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы выходим на финишную прямую принятия тех законодательных актов, которые востребованы нашим обществом после августовских событий. То, что связано непосредственно с механизмом защиты конституционных прав наших обычных жителей, кто не страдает, скажем, такими деструктивными элементами поведения. Было внесено 11 законопроектов, которые в наиболее важной части характеризуют общественную жизнь нашего населения и государственного устройства.
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Острота поднятых сегодня вопросов близка каждому депутату и каждому человеку – это и получаемая угроза в их адрес. Мы все видели то, что происходило на улице. Мы увидели практику тех деструктивных элементов, и сегодня каждый пропустил это через себя, каждая семья. Это созрело не только теоретически, исключительно юридически, но и в мозгах, и в сердце практически.
Евгений Поболовец:
Как проходило обсуждение? Безропотно принимали все новации или же задавали вопросы?
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Виталий Уткин:
И ваши корреспонденты находились в зале, вы видели активность депутатского корпуса. Учитывая, что это было первое чтение. Сегодня был диалог между депутатами и отраслевыми ведомствами, министерствами для того, чтобы выходить на финишную прямую – это на второе чтение для принятия закона, который будет и в практике, и в жизни приемлем.
Евгений Поболовец:
Что теперь? Прошло первое чтение, что дальше?
Виталий Уткин:
Теперь мы видим, что один закон был принят уже во втором чтении из 11 документов, остальные уходят для дальнейшей технической работы, чтобы в период этой сессии принять эти законы во втором чтении. В оперативном порядке, я думаю, что на пятой сессии все эти законодательные акты будут приняты во втором чтении.