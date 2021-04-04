Виталий Уткин: выходим на финишную прямую принятия тех законодательных актов, которые востребованы обществом после августовских событий

Новости Беларуси. В белорусском парламенте открылась весенняя сессия. Депутаты и сенаторы приступили к рассмотрению очередного пакета документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Борьба с деструктивными силами и героизацией нацизма, работа СМИ и защита персональных данных белорусов. Это лишь часть вопросов.

Евгений Поболовец, СТВ: Главным событием этих семи дней стало открытие пятой весенней сессии Палаты представителей. Сразу несколько законопроектов обращают на себя внимание – это и противодействие героизации нацизма, и противодействие в борьбе с экстремизмом, внесение изменений в закон о СМИ и закон о проведении массовых мероприятий. Какие-то подробности мы узнаем у инициаторов законов, какие-то – у депутатов, которые эти самые законы и принимали.

Виталий Уткин, представитель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы выходим на финишную прямую принятия тех законодательных актов, которые востребованы нашим обществом после августовских событий. То, что связано непосредственно с механизмом защиты конституционных прав наших обычных жителей, кто не страдает, скажем, такими деструктивными элементами поведения. Было внесено 11 законопроектов, которые в наиболее важной части характеризуют общественную жизнь нашего населения и государственного устройства.

Острота поднятых сегодня вопросов близка каждому депутату и каждому человеку – это и получаемая угроза в их адрес. Мы все видели то, что происходило на улице. Мы увидели практику тех деструктивных элементов, и сегодня каждый пропустил это через себя, каждая семья. Это созрело не только теоретически, исключительно юридически, но и в мозгах, и в сердце практически.

Евгений Поболовец:

Как проходило обсуждение? Безропотно принимали все новации или же задавали вопросы?

Олег Гайдукевич: я объехал всю Европу, и у нас на самом деле самое мягкое законодательство в сфере массовых мероприятий

Виталий Уткин:

И ваши корреспонденты находились в зале, вы видели активность депутатского корпуса. Учитывая, что это было первое чтение. Сегодня был диалог между депутатами и отраслевыми ведомствами, министерствами для того, чтобы выходить на финишную прямую – это на второе чтение для принятия закона, который будет и в практике, и в жизни приемлем.