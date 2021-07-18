Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска

Новости Беларуси. Вновь с головой погружаемся в атмосферу фестивального Витебска. Тридцатый юбилейный «Славянский базар» подходит к завершению. Все эти дни город и многочисленные гости жили в невероятном ритме «Славянки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вероника Кудринецкая рассказала, как это было. Вот-вот тридцатую страницу в своей культурной исторической летописи перевернет Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Васильковые дни для тысяч жителей Беларуси и гостей страны запомнятся как одно из самых ярких воспоминаний лета 2021-го.

Конкурс, как и в предыдущие годы, много интернациональный, но языковых преград нет, ведь каждый разговаривает на языке музыки. Это символ единства народов. Вопреки закрытым границам, пандемии и жесткому давлению на организаторов и участников форума, «Славянский базар» состоялся и объединил 33 страны, 5 000 артистов и 160 мероприятий.

В списке хедлайнеров Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Анита Цой и группа Ottawan, которая в 80-е зажигала танцполы по всему миру. Стас Пьеха, Таисия Повалий. К слову, народная артистка Украины получила первое Гран-при в истории конкурса.

Витебск последние несколько дней живет под аккомпанемент фестиваля. Кажется, даже машины в городе и переполненные трамваи едут в такт ритмам «Славянского базара». Искусство, творчество и креатив поджидают за каждым углом.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Вот что значит окунуться с головой в атмосферу лета и буквально упасть в объятия волшебных мотивов, почувствовать те самые ритмы на берегу Западной Двины. Возможность, которая бывает только раз в году. А значит самое время слышать, слушать и наслаждаться.

Отовсюду звучат мировые шедевры. От Scorpions до эпохи «Песняров». Лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Как народные, так и академические. В унисон звучат десятки голосов, добавляя в палитру «Славянского базара» яркие краски.

«Славянский базар» смешал в себе песни и танцы разных стран мира. Здесь русской музыке вторят африканские барабаны. Участники сходятся в танцевальных батлах, эстафету принимает белорусская полька и не дает гостям спокойно устоять на месте. Вероника Кудринецкая:

Но прежде чем лавина искусства заполнила улицы, в городе изрядно потрудились, чтобы достойно принять участников и гостей ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Предлагаю вместе прогуляться по окрестностям.

Один из самых крупных объектов, преобразившихся к музыкальному форуму, – улица Гагарина. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям, который прослужит им долгие годы. «Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

К фестивалю Витебск стал более зеленым и цветочным. Высажена почти тысяча растений. Приведены в порядок фестивальные площадки, гостиничный комплекс, объекты общественного питания. К слову, в этом году гостей «Славянского базара в Витебске» обслуживают более 100 летних кафе и 30 объектов общепита, 14 гостиниц и несколько хостелов, а знаковые мероприятия проходят на 77 объектах, причем одна из сцен впервые установлена на прогулочном теплоходе. Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?

Нынешний юбилейный «Славянский базар» во многом особенный. Традиционные мероприятия проходят в необычном формате. Большинство из них приобрели передвижной характер. Сотни актеров, танцоров, музыкантов и художников, выступающие в разных уголках города, создают в фестивальном Витебске атмосферу, напоминающую карнавал в Рио-де-Жанейро. «Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Рядом с уличными артистами всеми любимые мастера ремесленных дел и их оригинальные изделия из глины, кожи, дерева, металла, лозы, соломки. Приглядеться, сбить цену и уйти с колоритным белорусским сувениром – все по законам классической торговли. За минуты до церемонии открытия. Как витебляне и гости города проводят время в ожидании «Славянского базара»?

Порадовал фестиваль в этом году и «Кукольный квартал», и «Театральные встречи», которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии. В афише спектакли от Театра-студии киноактера, Московского театра на Юго-Западе, а также кукольных театров из Витебска, Санкт-Петербурга, Пензы, Москвы, Пскова и Оренбурга. «Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребенка на фестивале?

Одним из ярких событий 30-го фестиваля стала акция МВД «За безопасность – вместе». Выступление кинологов с подопечными, духовой оркестр, рота почетного караула и настоящая солдатская каша. Работа кинологов и выступление роты почетного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

Департамент охраны все эти дни тоже приглашал витеблян то повальсировать, то закружиться в ритме танго. Артисты в погонах сделали приятный творческий подарок городу. «Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Традиционно пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» прошла под эгидой Союзного государства. За годы проведения у Дня союзного государства сложились свои традиции, в том числе и деловые.



Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди На сцене прозвучали любимые всеми белорусами и россиянами песни. Зрители могли услышать меццо-сопрано Ларисы Долиной, сопрано Гурцкой и звонкое многоголосье хора Пятницкого.





17 июля эстафету праздника подхватила молодежь. День стартовал торжественным шествием: под национальными флагами колонна прошлась по улицам Витебска и прибыла к площади Победы, где участники марша стали частью патриотической акции «Беларусь помнит. Помнит каждого».



Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

На «Славянском базаре» сделал остановку и молодежный поезд БРСМ, его пассажиром стал студент из Гродно Дмитрий Гаврук.





Дмитрий Гаврук, участник проекта «Молодежный поезд»:

Мы путешествовали по Беларуси и увидели разные достопримечательности и города. Всего мы посетим восемь городов, протяженность пути будет около двух тысяч километров.

А это значит, что на следующей остановке они поделятся с местными жителями кусочком своего фестивального настроения, тем самым география «Славянского базара» станет еще обширнее.