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Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска

18 июля 2021 18:29
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Новости Беларуси. Вновь с головой погружаемся в атмосферу фестивального Витебска. Тридцатый юбилейный «Славянский базар» подходит к завершению. Все эти дни город и многочисленные гости жили в невероятном ритме «Славянки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероника Кудринецкая рассказала, как это было.

Вот-вот тридцатую страницу в своей культурной исторической летописи перевернет Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Васильковые дни для тысяч жителей Беларуси и гостей страны запомнятся как одно из самых ярких воспоминаний лета 2021-го.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-1

Конкурс, как и в предыдущие годы, много интернациональный, но языковых преград нет, ведь каждый разговаривает на языке музыки. Это символ единства народов. Вопреки закрытым границам, пандемии и жесткому давлению на организаторов и участников форума, «Славянский базар» состоялся и объединил 33 страны, 5 000 артистов и 160 мероприятий.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-4

В списке хедлайнеров Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Анита Цой и группа Ottawan, которая в 80-е зажигала танцполы по всему миру. Стас Пьеха, Таисия Повалий. К слову, народная артистка Украины получила первое Гран-при в истории конкурса.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-7

Витебск последние несколько дней живет под аккомпанемент фестиваля. Кажется, даже машины в городе и переполненные трамваи едут в такт ритмам «Славянского базара». Искусство, творчество и креатив поджидают за каждым углом.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-10

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Вот что значит окунуться с головой в атмосферу лета и буквально упасть в объятия волшебных мотивов, почувствовать те самые ритмы на берегу Западной Двины. Возможность, которая бывает только раз в году. А значит самое время слышать, слушать и наслаждаться.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-13

Отовсюду звучат мировые шедевры. От Scorpions до эпохи «Песняров». Лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Как народные, так и академические. В унисон звучат десятки голосов, добавляя в палитру «Славянского базара» яркие краски.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-16

«Славянский базар» смешал в себе песни и танцы разных стран мира. Здесь русской музыке вторят африканские барабаны. Участники сходятся в танцевальных батлах, эстафету принимает белорусская полька и не дает гостям спокойно устоять на месте.

Вероника Кудринецкая:
Но прежде чем лавина искусства заполнила улицы, в городе изрядно потрудились, чтобы достойно принять участников и гостей ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Предлагаю вместе прогуляться по окрестностям.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-19

Один из самых крупных объектов, преобразившихся к музыкальному форуму, – улица Гагарина. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям, который прослужит им долгие годы.

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Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-22

К фестивалю Витебск стал более зеленым и цветочным. Высажена почти тысяча растений. Приведены в порядок фестивальные площадки, гостиничный комплекс, объекты общественного питания. К слову, в этом году гостей «Славянского базара в Витебске» обслуживают более 100 летних кафе и 30 объектов общепита, 14 гостиниц и несколько хостелов, а знаковые мероприятия проходят на 77 объектах, причем одна из сцен впервые установлена на прогулочном теплоходе.

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-25

Нынешний юбилейный «Славянский базар» во многом особенный. Традиционные мероприятия проходят в необычном формате. Большинство из них приобрели передвижной характер. Сотни актеров, танцоров, музыкантов и художников, выступающие в разных уголках города, создают в фестивальном Витебске атмосферу, напоминающую карнавал в Рио-де-Жанейро.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-28

Рядом с уличными артистами всеми любимые мастера ремесленных дел и их оригинальные изделия из глины, кожи, дерева, металла, лозы, соломки. Приглядеться, сбить цену и уйти с колоритным белорусским сувениром – все по законам классической торговли.

За минуты до церемонии открытия. Как витебляне и гости города проводят время в ожидании «Славянского базара»?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-31

Порадовал фестиваль в этом году и «Кукольный квартал», и «Театральные встречи», которые пришлось отменить в 2020 году из-за пандемии. В афише спектакли от Театра-студии киноактера, Московского театра на Юго-Западе, а также кукольных театров из Витебска, Санкт-Петербурга, Пензы, Москвы, Пскова и Оренбурга.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребенка на фестивале?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-34

Одним из ярких событий 30-го фестиваля стала акция МВД «За безопасность – вместе». Выступление кинологов с подопечными, духовой оркестр, рота почетного караула и настоящая солдатская каша.

Работа кинологов и выступление роты почетного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-37

Департамент охраны все эти дни тоже приглашал витеблян то повальсировать, то закружиться в ритме танго. Артисты в погонах сделали приятный творческий подарок городу.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-40

Традиционно пятница, 16 июля,  на «Славянском базаре» прошла под эгидой Союзного государства. За годы проведения у Дня союзного государства сложились свои традиции, в том числе и деловые.

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На сцене прозвучали любимые всеми белорусами и россиянами песни. Зрители могли услышать меццо-сопрано Ларисы Долиной, сопрано Гурцкой и звонкое многоголосье хора Пятницкого.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-43



17 июля эстафету праздника подхватила молодежь. День стартовал торжественным шествием: под национальными флагами колонна прошлась по улицам Витебска и прибыла к площади Победы, где участники марша стали частью патриотической акции «Беларусь помнит. Помнит каждого».

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На «Славянском базаре» сделал остановку и молодежный поезд БРСМ, его пассажиром стал студент из Гродно Дмитрий Гаврук.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-46



Дмитрий Гаврук, участник проекта «Молодежный поезд»:
Мы путешествовали по Беларуси и увидели разные достопримечательности и города. Всего мы посетим восемь городов, протяженность пути будет около двух тысяч километров.

А это значит, что на следующей остановке они поделятся с местными жителями кусочком своего фестивального настроения, тем самым география «Славянского базара» станет еще обширнее.

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска-49

Коктейль под названием «Славянский базар» – микс безграничного творчества, аншлагов и креатива. Но главный ингредиент по традиции – музыкальные проекты. Самое долгожданное событие – XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» и XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Как говорят организаторы, каждый найдет себе мелодию по душе, даже самые изысканные гурманы.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Лариса Долина # Тамара Гвердцители # Анита Цой # Стас Пьеха # Таисия Повалий # Диана Гурцкая # Дмитрий Гаврук # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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