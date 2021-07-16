«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Новости Беларуси. Главное культурное событие года. Вот уже в 30-й раз Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль искусств торжественно открыли 16 июля. Как подчеркнул на церемонии Александр Лукашенко, «Славянский базар» стал одним из символов становления независимой Беларуси.

Из праздничного Витебска на связь со студией вышел корреспондент Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Витебск только начинает просыпаться после ночного концерта – торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Прошел он с аншлагом и закончился около полуночи ярким фейерверком.

Сам «Славянский базар» уже давно вышел за рамки просто музыкального форума, здесь собрана вся культурная палитра. Не первый год проходит Кукольный квартал.

На сцене Белорусского театра «Лялька» свою программу для малышей представляют не только отечественные артисты. Сегодня со спектаклем «Все мыши любят сыр» по мотивам сказали Дюлы Урбана приехал один из старейших театров Москвы. В зале также аншлаг.

Интересно, конечно. Я очень рада, что для детей «Славянский базар» тоже проходит, спектакли детские. Мне нравится, что приехала Россия к нам показывать свои спектакли.

Покупатели уже заполоняют «Город мастеров». Здесь можно найти много интересного, и даже сибирские варежки в такую жару пользуются популярностью.