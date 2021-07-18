На час сокращают рабочий день. Жители Бреста об аномальной жаре

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Изнывают от яркого солнца и города. Люди тянутся к воде, время работы фонтанов в Бресте увеличили. В день горожане выпивают больше 4 000 литров кваса и съедают пару сотен килограммов мороженного.

– Дома с кондиционером. – А какие еще секреты? – Вот бассейн или фонтан. Все, что может помочь. – Раздолье у детей? – Да, побольше бы строили в Бресте таких площадок.

– Мы ходим на речку в деревне. И там очень классно. И там после дождя доверху затопило. И там классно купаться. – Но фонтан тоже неплохо? – Да, только взрослым нельзя, а то штраф будет. – Сейчас, когда очень жарко, на час сокращают рабочий день. Это хорошо. Это помогает.

Зной уличному искусству не помеха, уверена Наталья Черноголова. Имя художницы широко известно в Бресте. Эксцентричная, она привлекает внимание. Свое впечатление художница тут же фиксирует на холсте.

Наталья Черноголова, художница, член Белорусского союза художников:

Посмотрите на мои золотые ножки. Посмотрите, какая обувка. Вы знаете, купила на базаре такую обувь и хочу, чтобы все берестеечки купили себе и отблагодарили золотые ручки мастеров, что плетут из лыка обувь. Ножки сами в пляс идут.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Знойные дни превратили белорусские города в настоящие курорты. В режиме побережья без реального выхода к морю мы продержались неделю. Работали, отдыхали, творили и, как поймут меня многие, «спасались» от жажды. Теперь дело за небесной канцелярией, уже в начале недели прогнозируют долгожданную прохладу.