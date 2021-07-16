«Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Новости Беларуси. 16 июля в Витебске на улице Гагарина проходит церемония открытия дороги после реконструкции с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкцию сделали за год. Дорога, разросшаяся до шести полос, стала не только приятным бонусом для гостей фестиваля, но и долгожданным подарком местным жителям. Вот что говорят горожане.