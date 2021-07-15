За минуты до церемонии открытия. Как витебляне и гости города проводят время в ожидании «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остается совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра. С самого утра 15 июля город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагают гостям свою яркую программу. Стало известно и имя обладателя специальной награды Президента. Все детали готова рассказать Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

33 страны-участницы, 400 аккредитованных журналистов, 5 000 артистов, 160 мероприятий – таков юбилейный «Славянский базар». За треть века фестиваль, задуманный как олимпиада искусств, стал частью культуры не только Витебска, но и всей Беларуси. Анита Цой: «Весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках»

Вероника Кудринецкая:

В 2021 году организаторы обещают, что музыкальный форум станет масштабным по числу гостей и мероприятий. С самого утра в Витебск прибывают артисты, среди них белорусские исполнители, известные российские певцы и зарубежные звезды. С некоторыми из них нам удалось пообщаться прямо с колес. Кого-то ловили с поезда, кого-то – во время репетиций. А кого-то из артистов можно было запросто встретить, гуляя по центральным улочкам Витебска, например, на улицах Суворова и Толстого. Они совершенно спокойно фотографировались со всеми желающими, раздавали автографы и покупали белорусские сувениры. Предлагаю послушать впечатления из первых уст. Лариса Долина: «Витебск красив невероятно – обожаю!»

Вероника Кудринецкая:

Одним из главных событий дня стало открытие звезды на Аллее звезд. В 2021 году ее получил Николай Басков. Предлагаю вспомнить, как это было. Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Вероника Кудринецкая:

Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции. Там была представлена и работа кинологов, и выступление роты почетного караула, и можно было попробовать вкусную солдатскую кашу. Также для гостей и для витебчан работают фотозоны, выставка ретро-автомобилей. За четыре дня коллектив ведомства обещает полное погружение в работу белорусской милиции и обещает раскрыть все секреты этой сложной профессии. Работа кинологов и выступление роты почетного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

Вероника Кудринецкая:

Бурлит жизнь в эти минуты не только на концертных площадках, но и по всему городу. Особенно в центре. Улочки превратились в настоящие ярмарки. Сюда, кажется, съехались ремесленники и мастера со всей Беларуси. География обширная – Клецк, Орша, Калинковичи и много других городов.

Горад Крычеў, Магілёўская обласць. Робім па-дняпроўску гліняную цацку. Будзе ў суботу і ў нядзелю конкурс па глінянай цацке. Вось, я яе загатаўліваю. Галоўнае – перадаць свае веды каму-та і самаму навучыцца ад другіх.

Вероника Кудринецкая:

Постепенно становится все больше гостей, артистов, приезжающих. Женщины улыбаются, ходят в нарядных летних платьях, настроение у всех отличное. Все ждут предстоящий гала-концерт. «Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Вероника Кудринецкая:

И еще об одной особенности хочется сказать. Местные привыкли к тому, что на «Славянку» всегда идет дождь. В 2021 году погода жаркая. Дождь прошел 14 июля и то не везде. Поэтому местные пожарные сегодня каждый час на улице Толстого устраивают искусственный дождь.