«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Новости Беларуси. В сердце Витебска – на Пушкинской площади – праздничное настроение создают сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В сердце Витебска – на Пушкинской площади – праздничное настроение создают сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концертная программа, кинологи, для детей работает площадка с аквагримом.
Дмитрий Дрозд, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
На этой площадке Департамент охраны устроил концертную программу. На протяжении четырех часов мы будем радовать гостей северной столицы своими творческими коллективами. Здесь же у нас есть зона для детей. Дети для нас самое главное, мы акцентировались именно на них.
Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Волнительно сейчас на сцене концертного зала «Витебск» – там начался XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Вокалисты исполнят песню на родном языке.
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