«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Дмитрий Дрозд, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:

На этой площадке Департамент охраны устроил концертную программу. На протяжении четырех часов мы будем радовать гостей северной столицы своими творческими коллективами. Здесь же у нас есть зона для детей. Дети для нас самое главное, мы акцентировались именно на них.