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«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

17 июля 2021 12:38
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Новости Беларуси. В сердце Витебска – на Пушкинской площади – праздничное настроение создают сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске-1

Концертная программа, кинологи, для детей работает площадка с аквагримом.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске-4

Дмитрий Дрозд, заместитель начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
На этой площадке Департамент охраны устроил концертную программу. На протяжении четырех часов мы будем радовать гостей северной столицы своими творческими коллективами. Здесь же у нас есть зона для детей. Дети для нас самое главное, мы акцентировались именно на них.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске-7

Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Волнительно сейчас на сцене концертного зала «Витебск» – там начался XIX Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2021». Вокалисты исполнят песню на родном языке.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске-10

Владимир Бабичев: в 2021-м новый формат, объединили два дня в фестиваль «Зажигает молодежь»

Нашу страну представит Константин Мазуркевич. Он выйдет на сцену пятым.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Дмитрий Дрозд # Виктор Пралич # Константин Мазуркевич # Фотофакт

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