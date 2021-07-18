Аномальная жара, а комбайны работают. В Брестской области стартовала массовая уборочная кампания

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За бортом +37 °C, а внутри комбайна не больше 19 градусов. Вот кто уж точно не будет сигнализировать на горячую линию. Сергей Лицук четвертый день в полях. Урожай радует, убирают весь световой день.

Сергей Лицук, механизатор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Есть комфорт условий труда, обеспечивается полный подбор хлебной массы для уборки без потерь, чтобы все было в идеале.

В Брестской области стартовала массовая уборочная кампания. По темпам не менее жаркая. В полях тысячи единиц техники. В хозяйстве «Видомлянское» под уборку 4 000 гектаров. Земли на возвышенности, нужно торопиться, иначе урожай сгорит на корню.

Александр Славинский, главный инженер сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Мы в поле не выходим, какая бы ни была ситуация, аномальная жара или не аномальная жара, у нас всегда зерноуборочные комбайны работают с прикрытием. Мы заключаем каждый год договор на одну-две пожарные машины. Все комбайны обеспечены системой кондиционирования. В наших условиях анормальная жара получается, если на улице 35 градусов, то в кабине +50 °C. Мы печемся о безопасности и о жизни каждого нашего комбайнера. Комбайнер должен работать в комфортабельных условиях, чтобы работа приносила удовольствие.

Профсоюзные мониторинги накануне уборочной кампании охватили всю страну. Недочеты есть. Среди наиболее частых: отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты, также не вся техника обеспечена аптечками и огнетушителями. Однако все недостатки могут быть устранены в срок и с минимальными финансовыми затратами.