«Не стройте границы между людьми». Что белорусы говорили о санкциях в 30-часовом ролике ФПБ?

Новости Беларуси. Площадкой для тех, кто устал молчать, на неделе стала Федерация профсоюзов Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это касается каждого из нас. Мнения белорусов о введении санкций собрали в 30-часовой ролик На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены в более чем 30-часовой видеоролик. Обращение направлено политикам стран Евросоюза.

Я хочу быть спокойна за жизнь своих детей, за жизнь своих родных и близких, за свою жизнь. Я хочу иметь возможность жить и работать в независимой стране. Я против санкций.

Хочу сказать несколько слов по поводу санкций, которые вводятся против моей родины, меня и моего народа. Пусть имеющие уши да услышат, а умеющие мыслить да поймут. Санкции, которые вводятся в данное время, не только ухудшают благосостояние тех, против кого они вводятся, но и отражаются на тех, кто их вводит. Закон бумеранга никто не отменял.

Выступаю против санкций, введенных Евросоюзом в отношении Республики Беларусь. Я хочу, чтобы граждане нашей страны имели возможность спокойно работать и стабильно получать заработную плату, иметь гарантированный социальный пакет и мирное небо над головой, не переживали за будущее своих семей.

Я за все то, что нас объединяет, а в первую очередь это достойный, безопасный, созидательный труд. И он возможен только в процветающей стране без санкций. Не стройте границы между сердцами, не стройте границы между людьми. Не стройте границ из беды и печали, а стройте мосты из надежд и любви.

Люди прекрасно понимают, что санкции Евросоюза и США в первую очередь ударят по их зарплатам, пенсиям и пособиям. Такие меры противозаконны. Более того, нарушают одно из главных прав человека – право на труд. И белорусы готовы его защищать. Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей Не молчат и белорусские женщины. Более 50 тысяч из них поставили свои подписи в обращении к организациям мира против введения санкций в отношении нашей страны.