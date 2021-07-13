Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?

Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые ряды, прибывающие участники форума проходят аккредитацию, заканчиваются приготовления и на главной сценической площадке – Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых позывных «Славянского базара» остаются считаные часы. Из предфестивальной столицы – репортаж Виктора Пралича.

Классическая музыка, военные марши, рэп – в Витебске на этой неделе будет много музыки. Фестивали в парках и на площадях познакомят гостей с исполнителями из разных стран, а еще можно будет увидеть театр живых скульптур, огненное шоу и салют. И, конечно же, вкусно поесть. Улицы города наполняются открытыми террасами и торговыми рядами. Форум – возможность продемонстрировать гостям свою продукцию. Куда без белорусских драников? Местные кулинары обещают удивить сразу несколькими видами. В северной столице во время «базара» будет работать около 300 торговых точек.

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома:

В шаговой доступности у нас находятся 50 объектов общественного питания, дополнительно будет организована работа 22 летних кафе с числом посадочных мест более 2 000. Это больше, чем в прошлом году, в полтора раза. Будет организована продажа мороженого, прохладительных напитков в большем масштабе, чем мы это делали традиционно.

А чтобы гости были сыты не только культурной программой, летние кафе будут работать круглосуточно. В особом режиме будут нести службу и правоохранители – под их контролем около 30 фестивальных объектов. К слову, гости на фестиваль тоже прибывают в круглосуточном режиме. Только за последние сутки границу пересекли 300 гостей. Для иностранцев – въезд без виз. С учетом этого служба миграции открывает круглосуточную горячую линию.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

В любое время можно будет позвонить иностранному гражданину либо консультанту, либо сопровождающему лицу и получить необходимую помощь. Если иностранные гости пожелают остаться на более длительный срок, более 10 суток, мы окажем помощь в регистрации. Тем более в распоряжении Президента указано, что эта регистрация осуществляется на сегодняшний день бесплатно.

По положительному опыту 2020-го увеличено количество пропускных пунктов к Летнему амфитеатру. Их будет 36, три из них для беременных женщин, инвалидов и детей. Они будут обозначены специальными указателями.

Если театр начинается с вешалки, то фестиваль для участников – со службы аккредитации. Второй год подряд здесь работают и волонтеры, чтобы не создавались очереди. Фестивальный бейдж уже получили более тысячи участников форума. Всего же ожидается около 5 000 гостей из более чем 30 стран.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Сейчас идут в основном коллективы Витебска, технические службы, службы дирекции. Завтра мы уже ожидаем прибытия артистов, у нас первый концерт. Служба сегодня переходит в круглосуточный режим. Сцена Летнего амфитеатра готова к выходу артистов. Первые ноты «Славянского базара» прозвучат 14 июля.