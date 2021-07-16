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Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди

16 июля 2021 15:23
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Новости Беларуси. Пятница, 16 июля, на «Славянском базаре» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Союзного государства за годы проведения оброс не только культурными традициями, но и деловыми. Главное информационное событие дня – пресс-конференция с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым. Она прошла утром.

Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства: 
У нас у каждого в течение рабочего дня, наверное, какие-то решения домашних дел – много суетных задач. Мне кажется, такая выставка вырывает нас из обычного будничного ритма и заставляет еще раз вглядеться в эти уникальные работы и подумать, сколь глубока и по-хорошему долга наша история, наша единая история, наша славянская традиция, православная традиция. Ну и просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди. Талантливы на нижегородской земле, талантливы на земле других российских областей, талантливы в Беларуси. Это единение.

Вечером в Летнем амфитеатре пройдет концерт «Союзное государство приглашает». Там встретятся и споют всеми любимые хиты белорусские и российские исполнители: Лариса Долина, Ирина Апексимова и народный хор Беларуси имени Цитовича.  

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# Союзное государство # общество # Дмитрий Мезенцев # Лариса Долина # Ирина Апексимова # Фотофакт

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