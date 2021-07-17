Прямой эфир

Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

17 июля 2021 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.

О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов-1

День молодежи стартовал торжественным шествием. Под национальными флагами колонна прошлась по улицам Витебска и прибыла к площади Победы, где участники марша стали частью патриотической акции «Беларусь помнит. Помнит каждого». Вместе с молодым поколением цветы к обелиску возложил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда славяне объединялись, они достигали величайших высот в нашей совместной истории. Наверное, символ «Славянского базара» – единение славянских народов и, в первую очередь, восточнославянских народов – белорусов, украинцев, русских. В этом заложена соль понимания нашей долговечной дружбы.

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодежный поезд» – подробности здесь.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Игорь Карпенко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»
17 июля 2021 18:25

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране
17 июля 2021 18:22

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране

Григорий Азарёнок об обысках НКО: бросается в глаза обилие американских флагов. Ну хоть бы БЧБ были
17 июля 2021 17:59

Григорий Азарёнок об обысках НКО: бросается в глаза обилие американских флагов. Ну хоть бы БЧБ были