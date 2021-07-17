Министр образования Беларуси: символ «Славянского базара» – единение славянских народов

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси. О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

День молодежи стартовал торжественным шествием. Под национальными флагами колонна прошлась по улицам Витебска и прибыла к площади Победы, где участники марша стали частью патриотической акции «Беларусь помнит. Помнит каждого». Вместе с молодым поколением цветы к обелиску возложил министр образования Беларуси Игорь Карпенко.